Orange se recentre sur ses activités historiques

Orange entre dans une nouvelle ère. « Notre industrie est à la croisée des chemins », alors que « nous avons atteint tous nos objectifs 2022 », a résumé la directrice générale du groupe, Christel Heydemann, lors du Capital Market Day (CMD), devant un parterre d’investisseurs au Bridge, le siège d’Orange depuis fin 2021, à Issy-les-Moulineaux. Cette présentation du plan stratégique 2023–2025 « Lead the future » a permis à la dirigeante, ingénieure polytechnicienne, de dérouler sa feuille de route, dix mois après son arrivée à la tête de l’opérateur télécoms historique.

Côté résultats, le groupe a rassuré les marchés. L’action Orange clôturait ainsi en hausse de 6,46% jeudi soir. Son chiffre d’affaires annuel a progressé de 0,6% à 43,5 milliards d’euros. L’EbitdaaL (excédent brut d’exploitation après loyer), indicateur-clé dans les télécoms, a atteint près de 13 milliards d’euros, en progression de 2,5% en données comparables. Le flux de trésorerie organique des activités télécoms s’est établi à 3,06 milliards d’euros l’an passé, après 2,4 milliards en 2021, pour une dette nette du groupe contenue à 25,3 milliards.

Néanmoins, l’ex-France Télécom va resserrer la vis pour poursuivre ses économies. De fait, ses revenus chutent sur le marché de gros dégringolent à mesure que les clients passent de l’ADSL à la fibre. « Nous anticipons une baisse des recettes de 1 milliard d’euros entre 2022 et 2025 », a indiqué Christel Heydemann.

Ce qui passera par un retour à ses fondamentaux, les télécoms. Il prévoit ainsi une réduction de 600 millions d’euros d’ici à 2025 sur un total de 11,8 milliards de dépenses, après 700 millions d’euros de coupes entre 2019 et 2022.

L’ère des développements tous azimuts côté contenus est révolue. La revente de ses dernières activités de contenus, OCS et Orange Studio à Canal+, avait d’ailleurs été opportunément annoncée dès début janvier. Le mot « contenus » n’a d’ailleurs pas été prononcé une seule fois durant ce CMD. Orange a aussi arrêté ses services Maison Connectée.

Vers une offre satellitaire

Pour ce retour à son cœur de métier, le groupe va « continuer à déployer, innover et investir », alors qu’il revendique à fin 2022 46 millions de prises FTTH déployées en propre en Europe. D’ici 2025, il vise 5 millions de prises supplémentaires en Europe, et 2 millions dans la zone Afrique et Moyen-Orient.

Avec une nouveauté : le groupe va déployer une offre de connexion par satellites – un nouveau terrain de jeu pour les «telcos», que testent déjà des constructeurs, tels Apple, avec son offre Emergency SOS, et Qualcomm. Orange lancera courant 2023 une offre satellitaire sous sa marque, en France Métropolitaine, en partenariat avec l’opérateur de satellites tricolore Eutelsat, a-t-il annoncé mercredi. A la clé pour les particuliers et entreprises ayant une faible couverture réseau, « une expérience très haut débit améliorée pour le prix d’une offre fibre optique » grâce au nouveau satellite Konnect VHTS, promet l’opérateur.

Economies dans le segment entreprise

Une de ses entités phare, Orange Business Services (OBS), rebrandée Orange Business, va elle-même recentrer ses activités aux entreprises. Soit sur les solutions de connectivité, le cloud (stockage de données décentralisé) et la cybersécurité.

Les confinements liés au Covid-19 et le télétravail ont accéléré le développement de nouveaux usages numériques au sein des entreprises, qui délaissent la téléphonie fixe et les réseaux privés au profit d’internet, le cloud et les logiciels collaboratifs.

Avec en ligne de mire un retour à la croissance de son EbitdaaL en 2025, le groupe va donc lancer un recentrage de son portefeuille d’offres. Ainsi que « un processus de consultation des partenaires sociaux à la mi-mars », a annoncé Aliette Mousnier-Lompré. CEO de Orange Business, admettant aussi un « programme de réduction des coûts ».

Le groupe va miser sur une de ses pépites, Orange Cyberdéfense : son chiffre d’affaires a quintuplé depuis 2015, et devrait atteindre 1,3 milliard d’euros en 2025. Orange Cyberdéfense va poursuivre sa politique d’acquisitions ciblées (après celles des entreprises suisses Securelink et Securedata en 2019), accélérer sur le marché des PME, et bientôt du grand public. En revanche, une éventuelle IPO de cette activité n’est « pas d’actualité », a précisé Christel Heydemann auprès de la presse.

Recentrage toujours, Orange pourrait bien se délester à moyen terme de son encombrante activité bancaire Orange Bank. Elle fait l’objet d’une «revue stratégique» : « il y aurait peut-être des activités que je considère comme non stratégiques, mais il n’y a aujourd’hui pas de moyen de les monétiser », a juste indiqué Christel Heydemann, interrogée à ce sujet par des analystes. « Nous étudions les modèles de partenariat pour le développement de la banque », mais « aucune décision n’a été prise », a-t-elle précisé devant la presse.