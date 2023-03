Orange dévoile son plan « Lead the future »

L’opérateur de télécommunications Orange a annoncé jeudi son nouveau plan stratégique « Lead the future» », qui a pour ambition d’acter le repositionnement de sa division Entreprise dans les solutions de connectivité de nouvelle génération et la cybersécurité, tout en faisant croître ses activités historiques en Europe, Afrique et Moyen-Orient.

Vers 10 heures jeudi, l’action Orange s’adjugeait 5,4%, à 10,51 euros.

« Pionnier de la fibre, Orange continuera à déployer, innover et investir dans les meilleures technologies pour répondre aux enjeux de fiabilité, de sécurité et de résilience pour ses clients. En outre, Orange réaffirmera sa position forte dans la cybersécurité et poursuivra un repositionnement complet de ses activités B2B pour mieux répondre aux attentes de ses clients. Enfin, ce plan renforcera la position du groupe en Afrique et au Moyen-Orient, zone de forte croissance », a détaillé Orange dans un communiqué.

« Nous avons déjà posé les jalons du plan», a commenté Christel Heydemann, la directrice générale d’Orange, citée dans ce même communiqué. Le groupe a récemment annoncé la vente de son bouquet de chaînes payantes OCS, des projets de consolidation en Espagne et Belgique, et des acquisitions ciblées dans le secteur de la cybersécurité.

En matière d’objectifs financiers, le plan « Lead the future » doit permettre à Orange de réaliser « une légère croissance » de son excédent brut d’exploitation ajusté retraité (Ebitdaal) en rythme annuel moyen sur la période s'étalant de 2022 à 2025.

L’an dernier, l’Ebitdaal de l’entreprise a progressé de 2,5% sur un an sur une base comparable, à 12,96 milliards d’euros. Pour 2022, Orange tablait sur un Ebitdaal en hausse de 2,5% à 3% en données comparables, tandis que les analystes prévoyaient un Ebitdaal annuel de 12,96 milliards d’euros au point médian, selon un consensus fourni par la société. En 2023, l’Ebitdaal devrait s’inscrire en « légère croissance » en données comparables, selon les dirigeants.

Orange prévoit aussi d’atteindre un flux de trésorerie organique des activités télécoms de 4 milliards d’euros d’ici à 2025, grâce à une « discipline accrue » en termes d’investissements (eCapex). Le flux de trésorerie organique des activités télécoms s’est établi à 3,06 milliards d’euros l’an passé, après 2,4 milliards d’euros en 2021. Pour 2023, Orange anticipe des eCapex « en forte baisse » ainsi qu’un flux de trésorerie organique des activités télécoms d’au moins 3,5 milliards d’euros.

Des économies de 600 millions d’euros prévues d’ici 2025

Avec son plan d’efficacité « Scale up », Orange a déjà économisé plus de 700 millions d’euros entre 2019 et 2022. D’ici à 2025, Orange se fixe pour objectif d'économiser 600 millions d’euros supplémentaires sur une base de coûts de 11,8 milliards d’euros. Au 31 décembre 2022, la dette nette du groupe ressortait à 25,3 milliards d’euros, en hausse de 1 milliard d’euros sur un an. L’endettement net représentait 1,93 fois l’Ebitdaal des activités télécoms au 31 décembre 2022, contre un ratio de 1,91 au 31 décembre 2021. Ce ratio est en ligne avec l’objectif annoncé d’un ratio autour de 2 à moyen terme.

Dans ce contexte, Orange prévoit une augmentation du niveau plancher de son dividende, qui sera de 0,72 euro par action pour celui à verser en 2024 et de 0,75 euro par action pour celui à verser en 2025. Le conseil d’administration d’Orange a confirmé qu’il proposerait à l’assemblée générale des actionnaires du 23 mai prochain le versement d’un dividende ordinaire de 0,70 euro par action au titre de l’exercice 2022. Un acompte de 0,30 euro par action a été payé le 7 décembre dernier.

« Le groupe appliquera une gestion rigoureuse de son portefeuille d’actifs et poursuivra sa stratégie raisonnée en matière d’acquisitions ou partenariats », a complété Orange.