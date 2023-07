Malteries Soufflet s’engage à acquérir l’australien United Malt

Reyl Intesa Sanpaolo vient d’acquérir Carnegie Fund Services, une société de services aux sociétés de gestion de fonds et cabinets de conseil. Cette dernière représente plus de 100 gestionnaires d’investissement mondiaux et plus de 700 fonds en Suisse. Ces fonds sont domiciliés, entre autres, en Irlande, au Luxembourg, en France, à Singapour et aux îles Caïmans.