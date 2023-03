M6 est déjà orpheline de sa prime spéculative

Retour à la case départ pour M6. La « petite chaîne qui monte » restera finalement dans le giron de RTL Group. Ce dernier a douché les espoirs du marché de voir se concrétiser rapidement une opération autour du groupe d’audiovisuel français. La sanction du marché a été immédiate. En clôture, l’action a lâché 10,8 % à 11,10 euros, tandis qu'à Francfort, RTL s’effritait de 0,4%, à 32,76 euros.

Bien qu’il ait reçu plusieurs offres « financièrement attractives » pour sa participation de 48,3% dans M6, RTL Group a indiqué lundi dans un communiqué que les risques et incertitudes juridiques d’une telle opération étaient « trop élevés ».

M6 doit renouveler d’ici au mois de mai 2023 sa licence sur la TNT. Une fois cette licence obtenue, la loi française n’autorise aucun changement de propriétaire pendant une période de 5 ans. Cette date butoir semblait trop proche pour permettre la réalisation d’une cession, compte tenu des délais d’examen par l’Autorité de la concurrence et par l’Arcom, le gendarme des médias.

« RTL Group pourrait rester actionnaire de référence de M6 jusqu’en mai 2028. La dimension spéculative devrait ainsi être nulle sur le titre », soulignent les analystes d’Oddo BHF, qui ont sorti le titre M6 de leur liste de « convictions » après cette annonce.

Les alternatives sont limitées

La décision de RTL Group intervient moins d’un mois après l’abandon du projet de fusion entre M6 et TF1. Les deux groupes, qui voulaient créer un champion français des contenus face à la concurrence de plus en plus vive des plateformes de streaming, se sont heurtés à l’intransigeance de l’Autorité de la concurrence, inquiète de les voir renforcer leur emprise sur le marché publicitaire.

A propos de cette fusion, le président du directoire de M6, Nicolas de Tavernost, a évoqué lundi dans Le Figaro une « occasion manquée » tout en assurant que le groupe disposait des moyens d’investir dans le développement du streaming et des contenus, avec le soutien renouvelé de RTL Group. M6 n’est « plus à vendre » mais rien ne l’empêche de nouer des partenariats et de faire entrer de nouveaux actionnaires à son capital, a-t-il ajouté dans cet entretien.

Cependant, pour Oddo BHF, « les alternatives sont peu nombreuses ». « Il est probable que, dans un premier temps, le groupe poursuive son développement organique et réalise de petites acquisitions ciblées notamment dans les contenus (droits et production) », indique l’intermédiaire financier. M6 pourrait également envisager une opération plus structurante comme le rachat de NRJ Group, mais la valorisation de ce dernier pourrait être un sujet épineux, ajoute-t-il.

S’il a abaissé son objectif de cours de 26 à 20 euros sur le titre M6, le bureau d’analystes maintient sa recommandation « surperformance », jugeant la valorisation actuelle « très basse pour un groupe dont la rentabilité devrait croître légèrement ces trois prochaines années ».

Selon FactSet, l’objectif moyen des analystes s’inscrit à 17,58 euros, soit un niveau supérieur de 58% au cours de clôture de mardi soir. Si pas moins de 57% des bureaux couvrant la société recommandent l’achat du titre, la récente actualité autour de M6 pourrait toutefois inciter les opérateurs à revoir leurs positions et anticipations.