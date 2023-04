L’Etat actionnaire a trois sujets chauds pour cette année

Entre le choix du nouveau PDG d’Orange, la recapitalisation attendue et nécessaire d’Air France-KLM et la question des tarifs d’EDF, l’Agence des participations de l’Etat ne manque pas de dossiers pour 2022. Les échéances électorales du printemps ne simplifieront pas son travail.

Remplacer Stéphane Richard chez Orange

C’est le dossier le plus urgent : nommer le successeur de Stéphane Richard à la tête d’Orange. Le PDG de l’opérateur de télécoms a démissionné fin novembre à la suite de sa condamnation en appel dans l’affaire Tapie. Selon le calendrier fixé par le conseil d’administration du groupe, son départ «sera effectif à compter de la mise en place d’une nouvelle gouvernance et au plus tard le 31 janvier 2022». Un processus de recherche confié au cabinet Spencer Stuart avait été engagé avant même la condamnation de Stéphane Richard afin de mettre en place une nouvelle gouvernance en vue de dissocier la présidence et la direction générale. Ce schéma devrait être maintenu.

Pour la direction générale, plusieurs noms de candidats internes reviennent avec insistance : Michael Trabbia, responsable de l’innovation de l’opérateur, Jean-François Fallacher, en charge de l’Espagne, et Fabienne Dulac, directrice générale adjointe en charge de la France, le cœur du réacteur Orange. En externe, Nicolas Dufourcq, le directeur général de Bpifrance, convoite le poste depuis des années. Administrateur d’Orange depuis 2017, le dirigeant de la banque publique a commencé sa carrière en 1994 chez France Télécom où il a créé, puis présidé, la division multimédia, Wanadoo. Le nom de Delphine Ernotte, actuelle présidente de France Télévisions, revient également. Elle connaît parfaitement Orange, où elle a fait toute sa carrière avant de rejoindre le groupe d’audiovisuel public.

La nomination d’une femme à la direction générale ne serait pas pour déplaire à l’Etat, au moment où le parlement vient d’adopter la loi Rixain qui impose des quotas de femmes dans les instances dirigeantes. L’Etat détient 13,39% du capital en direct et 9,56% via Bpifrance. Il est représenté par trois administrateurs (Stéphanie Besnier, Anne Lange et Thierry Sommelet), sur un total de 15 membres.

Recapitaliser Air France-KLM

Le second dossier traîne depuis plusieurs mois déjà sur le bureau de Martin Vial, le commissaire aux participations de l’Etat. La succession de vagues de Covid-19, et les perturbations qu’elles ont provoquées sur le trafic aérien, a compliqué la recapitalisation d’Air France-KLM. Le groupe de transport aérien envisageait de procéder à une augmentation de capital fin 2021 mais le variant Omicron a bousculé les plans.

Air France-KLM a mené au printemps 2021 plusieurs opérations pour restaurer ses fonds propres et a récemment rééchelonné le remboursement du prêt garanti par l’Etat français (PGE) de 4 milliards d’euros. Mais le groupe doit aller plus loin, alors que la plupart de ses grands concurrents, comme Lufthansa, se sont recapitalisés et ont remboursé les aides d’Etats perçues pendant la crise de 2020. Fin septembre 2021, Air France-KLM était lesté par une dette nette de 8,1 milliards d’euros fin septembre 2021 pour des capitaux propres négatifs de 3,8 milliards d’euros.

Air France-KLM a indiqué à plusieurs reprises que ces nouvelles mesures pourraient inclure des émissions d’actions ou des instruments de quasi-fonds propres. Selon les analystes de Berenberg, l’augmentation de capital pourrait s’élever entre 3,5 milliards et 4 milliards d’euros.

A la suite des opérations du printemps 2021, l’Etat français détient 28,6% du capital d’Air France-KLM mais il s’est engagé à réduire d’ici six ans sa participation au niveau antérieur à ces mesures de soutien, soit 14,3%

Dépolitiser EDF

C’est le dossier le plus politique. A quatre mois des élections présidentielles, la question du prix de l’électricité d’EDF devient un sujet ultra sensible. En décembre, pour éviter une flambée de la facture des Français dans un contexte de tensions inédites sur le marché européen de l’énergie, le gouvernement a fait voter un amendement au projet de loi de finances pour 2022. Il permet de plafonner à 4% la hausse des tarifs réglementés (TRV) en février, lors de la revalorisation annuelle du tarif réglementé de l'électricité, et ce pour l’ensemble de 2022. Un rattrapage progressif est prévu pour 2023.

Ce saute-mouton électoral aura un coût pour EDF. Le groupe public devra supporter pendant un an les pertes créées par ce plafonnement des tarifs. Cela tombe d’autant plus mal qu’EDF a dû prolonger l’arrêt de sa centrale de Civaux dans la Vienne et a interrompu la production de celle de Chooz dans les Ardennes. Fin décembre, selon EDF, treize des 56 réacteurs exploités par le groupe en France étaient à l’arrêt pour maintenance ou rechargement et deux n’étaient pas connectés au réseau pour optimisation de la gestion du combustible.

Conséquence, la France doit importer de l’électricité pour subvenir à ses besoins.

A plus long terme, l’Etat, qui détient 83,7% du capital d’EDF, devra régler la question de l’Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), le mécanisme qui réserve une partie de l’électricité nucléaire produite par EDF aux fournisseurs alternatifs à un prix avantageux. Actuellement, EDF peut vendre jusqu’à 100 TWH d’électricité aux alternatifs à un prix de 42 euros le MWh. Mais, une loi de 2020 autorise le gouvernement à augmenter ces deux plafonds. En fonction de la position des curseurs, EDF pourrait se retrouver perdant.