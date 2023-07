Les ventes de Renault progressent de 13,2% au premier semestre

Le constructeur automobile Renault a annoncé mercredi que ses ventes mondiales avaient progressé au premier semestre, notamment sur «les segments créateurs de valeurs», soit les ventes aux particuliers, les modèles haut de gamme et les voitures compactes. Sur les six premiers mois de 2023, les ventes mondiales de Renault sont ressorties à 1.133.667 véhicules, en hausse de 13,2% par rapport au premier semestre de 2022. A la fin du mois de juin, le constructeur avait revu à la hausse ses perspectives financières pour 2023.

Au premier semestre, Renault a poursuivi «sa politique commerciale orientée vers la création de valeur sur les canaux les plus rentables : ventes à particuliers, versions haut de gamme et segment C (voitures compactes)», a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué.

La marque Renault a vu ses ventes au niveau mondial augmenter de 11,6% au premier semestre, à 772.196 véhicules. «En Europe, la marque Renault a augmenté ses ventes de 21% à 503.242 unités et revient sur le podium, en tant que deuxième marque la plus vendue et première en France», a précisé le constructeur. Les modèles 100% électriques ou hybrides ont représenté 37% des ventes de la marque Renault en Europe sur la période de janvier à juin, contre 36% un an plus tôt.

Les ventes de Dacia et d’Alpine sont aussi en hausse

Les ventes de Dacia ont grimpé de 24,2% au premier semestre, à 345.432 unités, et celles d’Alpine ont progressé de 9,1%, à 1.863 véhicules.

Le groupe au losange a par ailleurs indiqué que son portefeuille de commandes en Europe représentait 3,4 mois de ventes au 30 juin dernier, contre 4,1 mois un an plus tôt. «Il resterait supérieur à l’objectif de deux mois tout au long de l’année, même avec un marché en baisse de 30% par rapport à 2019", a souligné Renault.