Les perspectives de FDJ déçoivent le marché

La Française des Jeux (FDJ) a accusé mercredi l’une des plus fortes baisses du SBF 120, avec un repli de 5,4 % à 36,4 euros. Si l’opérateur de jeux d’argent et de hasard a atteint ses objectifs en 2022, les perspectives pour l’année en cours et la croissance des mises digitales n’ont guère convaincu.

Les dirigeants du groupe ont dévoilé des perspectives « décevantes » pour l’exercice 2023, souligne un analyste basé à Paris. « Pour cette année, FDJ a indiqué viser une marge d’excédent brut d’exploitation de 24%, stable par rapport à 2022, alors que le consensus l’anticipe en légère progression, à 24,1% », ajoute-t-il. FDJ table également sur un chiffre d’affaires de 2,51 milliards d’euros en 2023.

Outre ces perspectives prudentes, l’action FDJ est toujours entravée par l’incertitude entourant la décision de la Commission européenne sur les droits exclusifs accordés par l’Etat français au groupe. Bruxelles a ouvert en juillet 2021 une enquête approfondie pour déterminer si l’octroi de droits exclusifs à la société était conforme aux règles européennes en matière d’aides d’Etat. Un verdict défavorable pourrait coûter cher au groupe.

Dans ce contexte, seulement 22% des analystes affichent une recommandation « acheter » sur FDJ, 44% conseillent de « conserver » le titre et 33% sont d’ores et déjà à la vente, selon les données de FactSet.

Quelques ombres au tableau en 2022

Les incertitudes entourant l’avenir de FDJ ont relégué à l’arrière-plan la copie satisfaisante rendue par le groupe en 2022. L’an dernier, le chiffre d’affaires a progressé de 9,1%, à 2,46 milliards d’euros, alors que le groupe visait une croissance de plus de 8%. La marge d’Ebitda a progressé de 0,9 point de pourcentage à 24%, respectant ainsi l’objectif. A y regarder de plus près, quelques imperfections entachent toutefois ce tableau. A 308 millions d’euros, le bénéfice net ressort sous les attentes du consensus qui s'établissaient à 328 millions d’euros, souligne Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse de marché chez eToro.

Autre point de déception mis en lumière par l’expert : les mises digitales ont enregistré une croissance de « seulement » 16% en 2022, alors que FDJ visait une croissance annuelle supérieure à 20% pour la période 2022-2025. La poursuite de la digitalisation de la loterie est pourtant l’un des axes de développement du groupe. Preuve en est, les mises digitales « représentent désormais 12% de l’activité, contre 6% avant la privatisation de l’entreprise en 2019 », indique Antoine Fraysse-Soulier.