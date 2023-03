Les hausses de prix ont stimulé les ventes trimestrielles d’Unilever

L’activité d’Unilever a dépassé les attentes en fin d’année grâce à la hausse des prix de ses détergents, savons et produits alimentaires emballés. Le groupe basé à Londres a annoncé jeudi une augmentation de de 9,2% de ses ventes sous-jacentes au quatrième trimestre 2022, au-dessus des estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 8,2%. Unilever s’attend à ce que les prix continuent d’augmenter en 2023 et prévoit une inflation nette des matières au premier semestre d’environ 1,5 milliard d’euros. «Le volume s’améliorera à mesure que la croissance des prix ralentira, mais il est trop tôt pour dire si le volume deviendra positif au second semestre», a estimé le groupe.