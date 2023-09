Les ETI devraient se préparer à une notation pour se financer sur le marché obligataire

«Anticiper, anticiper, anticiper», tel est le leitmotiv qu’adresse Muriel Nahmias, Managing Director, conseil en financement de Redbridge, aux entreprises françaises, en particulier à celles de taille intermédiaire (ETI), qui devront s’adapter à un marché des financements en pleine transformation. Face à une volatilité qui va rester soutenue, des taux et des spreads qui vont se maintenir durablement sur des niveaux élevés, les entreprises doivent anticiper les tombées et refinancements, anticiper les besoins de «new money» et anticiper la mise en place des actions à entreprendre.

A l’occasion de son étude annuelle sur le financement des sociétés du SBF 120 (hors financières et foncières), Redbridge souligne leur bonne santé financière et leur capacité à sortir rapidement de la crise Covid. Leurs marges opérationnelles se maintiennent au-dessus de leur niveau pré-Covid, même si elles ont marqué un ralentissement en 2022, avec l’inflation des coûts. Entre 2021 et 2022, la dette nette recule de 14,3% et la trésorerie progresse de 7,8%. Le ratio de levier diminue encore à 1,3 fois, en dessous des 1,4 fois de 2018.

Autre signe de confiance, la liquidité fin 2022 (lignes confirmées non tirées et trésorerie) du SBF 120 reste solide, couvrant encore les échéances jusqu’en 2027. De plus, elle s’améliore par rapport à l’année précédente. Toutefois, le CAC 40 et le SBF 80 affichent des tendances inverses. Cash et lignes bancaires progressent dans le CAC 40, alors qu’ils reculent dans le SBF 80. Pourquoi ? Face à la difficulté d’accès aux marchés désintermédiés, et pour faire face aux tensions sur le besoin en fonds de roulement (BFR) et à l’augmentation des coûts, les sociétés du SBF 80 ont puisé dans leurs disponibilités : leurs liquidités se sont évaporées de 17% et la dette obligataire a fondu de 30%.

Les charges financières pèsent sur le SBF 80

Les charges financières brutes du SBF 120 ont bondi de 21% en 2022. Et encore de 10% au premier semestre 2023. Or, si les grands groupes du CAC 40 ont plus qu’amorti l’augmentation des charges financières brutes grâce à leurs placements en trésorerie, ce n’est pas le cas du SBF 80. Et la tendance n’est pas près de s’inverser.

Conséquences de l’inflation et des politiques monétaires, une liquidité moins abondante et une hausse des coûts de refinancement poussent les prêteurs bancaires à relever leurs marges et leurs commissions. A ce stade, l’impact sur les marges bancaires reste limité, autour de 29 points de base, à condition de négocier, souligne Matthieu Guillot, Managing Director, conseil en financement de Redbridge. Les entreprises doivent se préparer maintenant à des repricings plus importants, alors même que leurs marges opérationnelles risquent de se dégrader.

De leur côté, les prêteurs obligataires ont moins d’intérêt pour la dette privée «investment grade», les investisseurs considérant le couple rendement/risque plus attrayant sur les émissions publiques.



Les ETI cherchent à renforcer leurs liquidités

Aussi, avec un marché obligataire public qui s’est fermé pour les non-notés et les non investment grade, un marché des Euro PP limité aux émetteurs pouvant payer au moins 400 points de base de spread et un marché du Schuldschein à l’arrêt, les banques ont joué leur rôle et assuré le financement des ETI. La dette bancaire du SBF 80 pesait 31% de la dette totale en 2022, contre 20% en 2000, tandis que la dette de marché s’est réduite de 53% à 44% sur la période.

Alors que les ETI cherchent à renforcer leurs liquidités, «le sujet va devenir prégnant à horizon 2024 dans un contexte d’incertitude et de montée des risques, poursuit Muriel Nahmias. Le marché obligataire public a de l’avenir pour les ETI.» Aussi, les corporates doivent réfléchir à la question de la notation. Au moins six mois avant d’émettre, rappelle Muriel Nahmias. Cela nécessite toutefois d’émettre au moins 500 millions et d’investir dans une notation. Soit un coût de l’ordre de 30.000 euros chez Scope ou EthiFinance ou de 150.000 euros chez S&P ou Moody’s. Or, «les entreprises notées par Scope ou EthiFinance sont considérées comme non notées», précise Matthieu Guillot. Et le surcoût pour une entreprise non notée est d’environ 20 à 25 points de base.

Dans le contexte actuel plus tendu, Redbridge constate un regain d’intérêt pour la titrisation et l’affacturage, notamment pour la gestion du BFR, et pour le crédit-bail.