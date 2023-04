Les actionnaires de Wirecard devront rembourser des dividendes

Le tribunal de district de Munich a annulé jeudi les comptes de l’ancienne fintech Wirecard, exposant les actionnaires déjà floués par la faillite frauduleuse de cette société de paiements numériques à devoir en plus rembourser les dividendes perçus pour 2017 et 2018. Pour autant «les petits investisseurs et les particuliers ne seront pas significativement affectés» par la décision du tribunal, a estimé dans un communiqué l’administrateur judiciaire, à l’origine de la réclamation. Selon ce dernier, les montants à reverser seront négligeables.

Les dividendes «ont été majoritairement versés aux principaux actionnaires tels que MB Beteiligungs GmbH», société d’investissement détenue par l’ancien PDG de Wirecard, Markus Braun, détenant 7% du capital, précise l’administrateur judiciaire. La société comptait aussi parmi ses grands actionnaires les fonds américain Black Rock et britannique Jupiter Asset Management, ainsi que la banque new-yorkaise Citigroup.