Les acteurs du crédit saisissent l’occasion

La mode n’y échappe pas. Après la voiture d’occasion et le smartphone reconditionné, ce sont les sacs griffés et escarpins couture qui circulent en seconde main. « Les reventes entre particuliers devraient atteindre 50 milliards d’euros en France, à comparer avec 112 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’e-commerce, pointe Arnaud Le Gall, directeur des partenariats de Cofidis. Les marques commencent à organiser leur propre circuit. » Un écosystème se met en place avec des sites internet et applications, qui tendent à remplacer la relation directe entre particuliers et dépôts ventes d’antan, mais aussi des fabricants, distributeurs et financeurs qui n’ont pas l’intention de laisser leur part à de nouveaux entrants dans l’univers de la grande consommation. « L’année 2022 sera un marqueur (…). Nous verrons si les nouvelles habitudes de consommation des Français vis-à-vis de la mode, achats en ligne et marché de la seconde main, perdurent », déclare Chloé Mayenobe, directrice générale déléguée en charge du digital payments de Natixis Payments. Son Observatoire, publié le 20 octobre, confirme déjà la tendance pour 2021 : les achats en ligne d’articles de prêt-à-porter en seconde main ont augmenté de 51 % par rapport à 2020 et de 140 % par rapport à 2019. Les 25-44 ans sont les plus dépensiers en achats d’occasion (58 % des dépenses totales), tandis que le panier moyen des moins de 24 ans s’élève à 24 euros, contre 20,77 euros pour les 45-54 ans.

« Moins de budget, la volonté de consommer plus responsable ? », Natixis Payments ne tranche pas. Pour expliquer la croissance du marché de la seconde main, Oney, en revanche, prend position avec le « premier Observatoire européen de la consommation circulaire » sur les « achats plus raisonnés », publié le 14 octobre. « La tendance dans des secteurs tels que l’habillement et la technologie était déjà présente bien avant la pandémie de Covid-19 », n’a pas subi les confinements et fermetures de magasins comme l’ensemble de la consommation et devrait s’intensifier, commente cette filiale de BPCE (50,1 %) et d’Auchan. Plus que d’autres Européens, 42 % des Français souhaitent acheter davantage de biens d’occasion dans un avenir proche : « L’impact environnemental et la possibilité d’accès à des produits de qualité autrement inaccessibles » motivent leurs achats. En ligne, « le paiement comptant reste la norme mais le recours au paiement alternatif est en croissance, et avec l’arrivée de nouvelles offres, de nouveaux comportements s’installent » (voir les graphiques). Oney, qui se présente comme le « créateur du paiement fractionné il y a 14 ans », « aujourd’hui leader de ce marché dans quatre pays européens avec une offre ‘full digital’ et omnicanal », entend bien sûr accompagner le mouvement. « Les solutions de paiement fractionné d’Oney peuvent aider les consommateurs à investir dans des biens de meilleure qualité, ce qui les amène à acheter moins mais plus intelligemment, avance Jean-Pierre Viboud, son directeur général. Nos partenariats avec des acteurs de l’économie circulaire rassurent les consommateurs avec des garanties/assurances plus fortes et sont un signal de soutien pour ces entreprises, afin de continuer à faire avancer la tendance. » Alors que le rapport du député Philippe Chassaing, rendu au gouvernement le 19 octobre, met en garde contre les offres permettant de régler des achats en plusieurs fois sans frais (lire page 26), les acteurs traditionnels poussent d’autres solutions de financement. Certaines sont déjà éprouvées pour l’automobile.

Accorder un prêt personnel pour l’achat d’une voiture, c’est l’activité type d’une agence bancaire ou d’une société financière en concession. « Aujourd’hui, pour les véhicules d’occasion, des plateformes sécurisent le parcours d’achat, du contrôle du véhicule à son financement, rappelle Rémi Legrand, associé fondateur du cabinet Monge Conseil. Par ailleurs, les constructeurs qui ont frôlé la catastrophe en 2011 sont très offensifs sur le financement pour ajuster les stocks sur le marché de la deuxième, voire de la troisième main. Ce sont eux qui mènent le jeu, avec deux stratégies différentes : celle de Renault qui a sa captive, RCI Bank and Services ; ou celle de Stellantis qui s’appuie aujourd’hui sur le Crédit Agricole, BNP Paribas ou Santander selon les marques du groupe, mais pourrait ne garder que deux partenaires, voire faire sans dans certains pays, comme aux Etats-Unis où il a écarté Santander. » Dans sa communication du 14 octobre (sur des données d’août), l’Association des sociétés financières (ASF) montre ainsi des financements de voitures particulières neuves en stagnation sur trois mois et en recul de 7,5 % par rapport à août 2019, tandis que les financements de véhicules d’occasion (VO) « augmentent globalement par rapport à 2019 : +7,5 % en août et +10,9 % en moyenne sur les trois derniers mois ». Certes, malgré ces flux, 14 % seulement des automobilistes ont eu recours à une location avec option d’achat (LOA) et 5 % à une location longue durée (LLD), selon l’étude divulguée le 21 octobre par Crédit Agricole Consumer Finance, mais 35 % perçoivent ces solutions de financement adaptées pour « changer régulièrement de voiture » et 26 % privilégieraient la LLD.

Ménager les transitions

« Le financement automobile est en pleine mutation, constate Arnaud Le Gall. Après un an et demi de Covid et les concessions fermées, plusieurs tendances se sont renforcées, en particulier la digitalisation de la distribution et la croissance des voitures électriques, ce qui est lié car, sur ce segment, il y a moins de modèles et toutes les options incluses : ces véhicules sont faciles à vendre sur le web. » Et, avec Tesla ou Renault et son modèle Zoé, les premières reventes ouvrent le marché des VO électriques. « Le reconditionnement et la revente en seconde main n’ont rien de révolutionnaire, estime Rémi Legrand. La location est encore plus répandue pour les véhicules électriques. »

En réalité, la location prime sur l’achat dans tous les segments du marché de l’automobile. « En France, le marché est majoritairement à la location, pour le neuf, mais aussi pour les véhicules d’occasion – et l’électrique », résume le directeur des partenariats de Cofidis, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale entrée sur le marché automobile depuis peu (2017), avec les camping-cars d’abord, puis les véhicules électriques de MG et d’Aiways (une marque chinoise avec une distribution 100 % digitale). Les chiffres de l’ASF montrent même une « forte poussée » des opérations de LOA sur les VO, de +77,3 % sur les trois derniers mois, lorsque les crédits affectés sont quasiment stables (+0,3 %).

« Le conducteur ne veut plus porter le risque d’un retrait de son véhicule thermique. C’est une motivation pour louer, explique Rémi Legrand. Les différentes formules de location représentent désormais 60 % des financements automobiles. Des contrats de 24 à 36 mois, avec un kilométrage limité, sont proposés pour les voitures neuves, puis de la même manière pour les VO. Après six ou sept ans, les véhicules sont sortis du marché. »

Alors que face aux constructeurs, la difficulté pour les établissements de crédit réside dans le calcul de la valeur résiduelle, la Société Générale et BNP Paribas peuvent s’appuyer sur le savoir-faire de leurs filiales spécialisées dans la LLD, respectivement ALD, qui convoiterait son concurrent Leaseplan, et Arval. Financement, LLD ou LOA, assurances et entretien : BNP Paribas dispose d’une « Offre Globale Auto » pour les particuliers depuis près de cinq ans. Un pôle d’experts, logé chez BNP Paribas Personal Finance (lire ‘La Parole à’) oriente les clients : pour une LOA, assimilée à un crédit, l’opération est finalisée chez un concessionnaire agréé ; pour une LLD, Arval reprend la relation avec le client. Aujourd’hui, le marché est mûr. C’est le moment d’aller au-delà du seul financement. « RCI Bank and Services se définit aujourd’hui avant tout comme une société de services, rappelle Rémi Legrand. Il s’agit d’établir un budget tout compris pour le conducteur, avec des produits annexes offrant de la marge au vendeur (assurance, entretien, etc.). »

Les groupes bancaires jouent gros avec les nouveaux modes de consommation. Tous les biens ne sont sans doute pas destinés à être plus généralement loués qu’achetés, mais la tendance est bien là, au moins comme réponse à l’obsolescence. BNPPF vient d’ailleurs d’entrer au capital d’Evollis, fintech spécialisée dans la location de biens d’équipement aux particuliers, sa partenaire depuis 2016. Cette tendance s’illustre ainsi avec les smartphones, surtout iPhone, à l’inverse des vélos ou des matelas, n’en déplaise au Crédit Mutuel ou au Crédit Agricole qui ont développé des offres pour ces produits.

Nécessaire évolution

« La tendance repose sur l’usage qui prime sur la propriété ; une contribution à la transition, l’économie durable ; ainsi que l’ouverture des systèmes d’information des banques et le partage des données de leurs clients à des tiers, explique encore l’auteur de l’ouvrage « Le crédit à la consommation, un levier pour la reprise ? ». Soit les acteurs bancaires participent à l’open banking, soit ils deviendront seulement des fournisseurs de crédits. » La déclaration du président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, coiffé de sa casquette de président de la Fédération bancaire française, Nicolas Théry – « Je ne crois pas à l’open banking » – semble d’autant plus d’arrière-garde. La réglementation, et en l’occurrence la directive DSP2 imposant aux banques de partager les données de leurs clients – qui y consentent – avec des acteurs non bancaires, notamment les fintechs, n’a pas vocation à protéger les acteurs historiques.

Les établissements de crédit doivent évoluer, en offrant des services associés à leurs financements, au bénéfice de leur marge, mais aussi en se positionnant comme tiers de confiance. Ainsi, « pour sécuriser les transactions entre particuliers (CtoC), nous avons signé un accord (non exclusif) avec Tripartie, une fintech basée à la Station F. C’est une façon pour nous d’entrer sur le marché CtoC en apportant une forte valeur ajoutée à nos partenaires : vérification des transactions, garantie de qualité des biens échangés, prévention et résolution des litiges entre utilisateurs, paiement en plusieurs fois », explique le directeur des partenariats de Cofidis.