Le tandem Prosus-Naspers espère beaucoup de sa nouvelle structure

Prosus, la filiale, et Naspers, la maison-mère, débutent ce lundi une nouvelle étape de leur vie boursière, avec l’espoir qu’elle sera plus bénéfique que la précédente. Prosus a obtenu vendredi toutes les conditions nécessaires pour mener à bien son offre d’achat d’actions Naspers. Selon les termes de l’accord annoncé en mai, Prosus achète 45,4 % des actions de sa maison-mère, une opération financée par l’émission d’actions nouvelles actions. Ces nouveaux titres Prosus seront émis et cotés ce lundi. Prosus détiendra ainsi 49,5% du capital de Naspers. Ce dernier possèdera 57% de Prosus, contre 72% avant l’opération. Prosus est coté à la Bourse d’Amsterdam, tandis que Naspers l’est à Johannesburg.

Malgré sa complexité, les deux sociétés espèrent que cette structure permettra de mieux valoriser leurs actifs, principalement la part de 28,9% au capital du groupe chinois d’internet Tencentdétenue par Prosus. Celle-ci vaut environ 140 milliards d’euros, plus que les 123 milliards d’euros de la capitalisation de Prosus.

L’émission des nouvelles actions Prosus va augmenter la valeur du capital flottant du groupe d’environ 35 milliards d’euros pour la porter à près des 90 milliards d’euros, ce qui hissera Prosus « parmi les 20 premières sociétés de l’indice Euro Stoxx 50, avec une liquidité et une pondération accrues dans l’indice », explique le groupe coté à Amsterdam. L’opération vise à transférer plus de valeur vers Prosus, moins décoté que Naspers. Elle réduira aussi le poids de Naspers à la Bourse de Johannesburg. Le groupe restera la plus grande entreprise de la Bourse sud-africaine mais verra sa pondération dans l’indice principal passer de 23% à 14%.

Les actionnaires de Prosus sont gagnants car les actions Naspers récupérées se négocient avec une décote plus forte par rapport à la valeur de leurs actifs sous-jacents, a expliqué le groupe d’investissement spécialisé dans les sociétés technologiques, alors que l’opération avait suscité des critiques. Près de la moitié des actionnaires minoritaires de Prosus ont toutefois voté contre l’échange de participation lors de l’AG du mois de juillet. Mais avec sa part largement majoritaire, Naspers a fait passer l’opération sans crainte.