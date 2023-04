Le Spac Pegasus Europe fait déjà ses adieux à la Bourse

Un petit tour et puis s’en va. Le Spac Pegasus Acquisition Co. Europe BV, lancé en 2021 et coté à Amsterdam, n’a pas trouvé chaussure à son pied. Faute de cibles convaincantes pour une acquisition dans le domaine des services financiers, le terrain de chasse qu’elle souhaitait explorer, cette société «chèque en blanc» engage sa dissolution.

Celle-ci interviendra à l’issue de l’assemblée générale prévue le 3 mai prochain, sur la base d’un prix égal ou légèrement inférieur au cours initial de 10 euros par action.

Le véhicule avait pourtant levé pas moins de 500 millions d’euros en avril 2021, de quoi en faire le plus gros Spac en Europe. Il disposait de sponsors prestigieux. Initié par Jean-Pierre Mustier, l’ancien patron d’UniCredit, ex-Société Générale, et de Diego De Giorgi, ex-UniCredit et Bank of America, tous deux engagés au capital, Pegasus Europe comptait Bernard Arnault – via la Financière Agache – et Tikehau parmi les investisseurs présents au tour de table. Des investisseurs prêts à faire beaucoup mieux qu’un simple aller-retour puisque Tikehau comme Bernard Arnault avaient même pris l’engagement d’investir 100 millions d’euros supplémentaires en cas d’acquisition réalisée.

A lire aussi:

Facteurs d’insuccès

Las, rien n’est venu. Entre la guerre en Ukraine et la remontée des taux, aucune cible pertinente n’a pu être engagée.

Cette dissolution prématurée illustre le spectaculaire reflux du phénomène des Spac. La vague des Spac a déferlé aux Etats-Unis, puis en Europe, en 2020 et 2021, les investisseurs n’hésitant pas à venir soutenir ces véhicules ad hoc, alors présentés comme l’avenir des IPO.

Or, la donne a changé. Tout d’abord, le gendarme de la Bourse américain, la SEC, a durci le ton face à un certain nombre d’abus. Ensuite, la remontée des taux a tari les flux attirés par ce type de véhicules. «En 2020-2021, nombre d’investisseurs ont investi dans des Spacs de manière opportuniste, permettant de bénéficier d’un placement sans risque dans un environnement de taux négatifs, tout en bénéficiant d’une option gratuite en cas de ‘de-SPACing’», explique Alexis le Touzé, responsable ECM France chez BNP Paribas CIB qui pointe également une «dilution additionnelle».

Enfin, la souplesse promise pour une facilitation des IPO ne s’est jamais concrétisée. «Dès lors l’argument de rapidité du calendrier ou de simplicité en comparaison avec une IPO classique, n’a pas toujours pu être démontré, notamment en raison des demandes de remboursements des investisseurs initiaux», poursuit Alexis Le Touzé. Pis, pour les investisseurs qui sont restés, les parcours boursiers, même dans le cas de «de-SPACings» (la réalisation d’une acquisition) réussis, n’ont guère convaincu. En témoignent les dossiers I2PO-Deezer ou 2MX Organic-Teract, tous deux cotés à Paris mais en forte baisse par rapport aux prix de référence.

De rares réussites

Quelques réussites émergent toutefois mais font figure d’exceptions, à l’image du rapprochement de Pegasus Entrepreneurs, coté à Amsterdam – où Bernard Arnault, Tikehau et Jean-Pierre Mustier étaient également investisseurs – et FL Entertainment, le véhicule de Stéphane Courbit portant ses actifs dans l’audiovisuel (Banijay) et les jeux en ligne (Betclic).

Ce reflux des sociétés chèque en blanc n’est sans doute pas terminé, notamment à Paris. Accor Acquisition Company, le véhicule ad hoc initié par le groupe dirigé par Sébastien Bazin en vue d’acquérir des sociétés dans des secteurs comme la restauration, l'événementiel ou les technologies liées à l’hôtellerie, reste pour l’heure l’arme au pied. Pourtant, le terme prévu de sa fenêtre d’investissement en juin prochain, approche. De même, Eureking dans le domaine de la santé n’a pas encore réalisé d’acquisitions. Il s’était donné quinze mois à partir de sa cotation mi-mai 2022.