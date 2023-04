Le risque cyber apparaît comme une cause nationale et européenne

Pas moins de 190.000 dollars par seconde : c’est ce que coûtent les attaques cyber dans le monde. Si elle poursuit sa croissance annuelle de 15 %, la facture de cette menace numérique s’élèvera à 10.500 milliards de dollars d’ici à 2025. Nul n’est épargné, dans la sphère publique (dont l’éducation nationale ou la santé) comme privée. En France, 90 % des entreprises ont constaté un incident de cybercriminalité en 2019, dont 43 % de petites et moyennes (PME).

Ces chiffres sont cités dans un rapport à paraître demain mercredi, « Le droit pénal à l’épreuve des cyber attaques », rédigé par la commission cyber risk du Club des juristes. Ce document fait le point sur ce risque croissant avec la pandémie, mais surtout la digitalisation de l’économie.

Après un premier rapport, en 2018, sur le volet assurantiel, la commission présidée par Bernard Spitz, aborde cette fois le volet « prévenir et réprimer ». Elle appelle notamment à « un renforcement des moyens d’enquête et la création de cyber magistrats », « faire de la cybersécurité une cause nationale dès 2022 en améliorant la coopération public / privé » et « une meilleure coordination internationale, notamment au sein de l’Union européenne, pour empêcher l’existence de ‘pays sanctuaires’ de la criminalité cyber ».

Ces 29 et 30 avril se tiendra d’ailleurs la Conférence de Munich sur la cybersécurité 2021. Son thème : thème « Repenser les stratégies cybernétiques en période de turbulence ». Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, apportera ses réflexions et expériences en discours d’ouverture.