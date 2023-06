Le nouveau vade-mecum des administrateurs fait la part belle à «la raison d'être» des conseils

Les administrateurs ont leur nouveau livre de chevet ! L’Institut français des administrateurs (IFA) vient de dévoiler la quatrième édition du vade-mecum de l’administrateur. Plus qu’une mise à jour, dix ans après la dernière édition, cet ouvrage de poche de 250 pages rédigé par Jean-Florent Rérolle, membre fondateur de l’IFA, et Anne-Outin-Adam, vice-présidente de la commission juridique de l’IFA, a été entièrement repensé.

En dix ans, le rôle du conseil et les pratiques ont profondément évolué, notamment dans le sillage de la loi Pacte, imposant de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Ce vade-mecum vient apporter des solutions concrètes aux administrateurs afin de décider plus efficacement. «Cette édition a un côté livre de recettes : elle offre des options sans donner d’injonctions», note Anne Outin-Adam. Ce document «s’inscrit dans cette conviction forte de l’IFA que les conseils doivent être actifs et que les administrateurs doivent être courageux et engagés. Mais, comme pour les éditions précédentes, nous sommes allés parfois plus loin en suggérant des évolutions possibles», explique à L’Agefi Jean-Florent Rérolle.

Prioriser les enjeux

Une nouveauté majeure. «Nous avons voulu donner un nouvel élan en insérant un chapitre introductif sur la raison d’être du conseil d’administration, avec deux objectifs : fonder un système de gouvernance performant et définir une théorie claire de création et de partage de la valeur». La gouvernance ne se réduit pas à une simple question de conformité, les entreprises disposent d’une grande latitude pour l’organiser. Elle repose sur trois éléments. Primo, les structures, avec l’organisation du conseil et des comités, celle de l’assemblée générale, et les appuis dont elle dispose (secrétaire du conseil, commissaires aux comptes, et conseils externes). Secundo, les process de travail sont cruciaux pour le bon fonctionnement du conseil, afin de développer son autonomie et son indépendance, notamment en réduisant les biais cognitifs. Enfin, le conseil doit prioriser les enjeux. «Il ne peut pas tout faire et doit donner la priorité aux sujets les plus critiques pour l’entreprise», ajoute Jean-Florent Rérolle.

Parallèlement, le conseil définit une stratégie claire de création et de partage de la valeur sur le long terme. «Cette boussole permet de donner une cohérence à l’ensemble des prises de décision», précise le co-auteur du vade-mecum. Elle s’appuie sur une vision de long terme, exprimée par la raison d’être, sur des ressources internes à mettre en place (actifs tangibles et intangibles), et sur la place de l’entreprise dans son écosystème. «Le conseil doit travailler et acter cette méta-stratégie, différente de la stratégie opérationnelle mise en œuvre par la direction. Et pourquoi pas la présenter au vote des actionnaires sous forme d’une résolution consultative ?», suggère Jean-Florent Rérolle.

Nouveaux chapitres sur l’allocation du capital et le capital humain

Ce nouveau vade-mecum est réorganisé autour de trois axes. Le premier retrace les grandes étapes de la vie de l’administrateur. «Cette partie explique la manière de penser sa fonction d’administrateur. Nous y avons apporté peu de modifications», précise Jean-Florent Rérolle. Le deuxième volet se penche sur l’environnement de travail de l’administrateur : le fonctionnement, la composition et l’organisation du conseil. L’ouvrage revient notamment sur les moyens humains et financiers mis à la disposition du conseil pour travailler. Il développe plus largement l’évaluation du conseil. «Une pratique que nous encourageons et que nous recommandons d’étendre à chaque administrateur», précise le co-auteur. Enfin, la dernière partie traite des grandes décisions que prend le conseil. «Nous insistons notamment sur l’élaboration et le suivi de la stratégie, avons approfondi les sujets de sélection et d’évaluation des dirigeants, et avons ajouté deux chapitres sur les enjeux de l’allocation du capital et sur le rôle crucial du capital humain», note Jean-Florent Rérolle.

Denis Terrien est réélu président pour trois ans

Ce vade-mecum a été présenté lors de l’assemblée générale de l’IFA le 14 juin dernier. A l’issue de l’assemblée, les 13 membres du conseil d’administration, dont 54% de femmes, ont réélu à l’unanimité Denis Terrien comme président pour un mandat de trois ans. Il préside l’IFA depuis mai 2019. Selon les statuts de l’IFA, les administrateurs sont rééligibles au maximum trois fois. «Les enjeux à relever pour ce nouveau mandat sont la création et le partage de valeur matérielle et immatérielle, l’ESG dans sa dimension stratégique et la gouvernance comme vecteur de transformation et d’amélioration des organisations», a précisé Denis Terrien dans un communiqué.