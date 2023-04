Le management du risque s’enrichit avec les données

Valérie Lourme, directrice conseil services finances pour la région Emea chez Teradata Pandémies, crises économiques, nouveaux concurrents sur le marché, les institutions financières doivent dès maintenant se préparer aux nouveaux enjeux de la gestion des risques. Les données demeurent la meilleure arme pour anticiper les menaces, et les procédés doivent se baser sur celles-ci pour rivaliser avec les nouveaux concurrents qui digitalisent leurs processus financiers. Ainsi, les concepts de data literacy et de risk data literacy deviennent de véritables priorités pour les organisations du secteur.

Décision d’investissement, octroi de crédit, simples transactions : le risque est inscrit dans l’ADN de l’entreprise. Et repose en grande partie sur les données, mais également sur les événements pour permettre une analyse et une compréhension plus large des enjeux. Toutefois, les axes d’analyse classiques sont désormais obsolètes : certains pans de métiers sont devenus très diversifiés, d’autres ont résisté, et d’autres se sont effondrés avec la crise. Les données représenteront en conséquence un véritable atout pour l’entreprise si elles rassemblent certaines caractéristiques essentielles. Elles doivent être réutilisables afin d’être maniées par tous et bénéficier à l’intégralité des secteurs de l’entreprise, intégrées pour être capables de les croiser et d’en tirer un maximum de valeur, mais aussi évolutives pour répondre aux enjeux de digitalisation, d’automatisation et, au besoin, calculer de nombreux scores de risque. Pour autant, l’utilisation des données en temps réel implique un changement culturel radical pour les entreprises. Afin que les entreprises gardent la maîtrise de leurs données et en démocratisent l’utilisation, celles-ci doivent faire partie intégrante du développement de cette culture.

Si l’intégration de la gouvernance des données dans les processus est importante, il faut également voir au-delà du spectre opérationnel et l’incorporer à l’ensemble des activités. Ce constat s’applique particulièrement au domaine de la gestion des risques. L’utilisation des données pour définir l’appétit pour le risque de l’entreprise fixe la limite maximale des risques à prendre pour atteindre ses objectifs stratégiques, et a donc un impact sur l’ensemble des activités liées à la gestion des risques. A cela s’ajoute un besoin d’avoir une vue d’ensemble des risques pour l’organisation, une nécessité qui sera uniquement comblée par l’utilisation des données. Chaque collaborateur de l’entreprise doit bénéficier de la plus-value apportée par les données mais cela n’est pas suffisant, il faut également les comprendre. Le concept de data literacy assure la capacité à anticiper et l’efficacité des professionnels du management du risque en matière de données.

Ainsi, la capacité des entreprises à décliner leur stratégie d’utilisation des données en un plan d’action permettra d’articuler les objectifs commerciaux et les usages autour de celles-ci. En définitive, aucun écart ne doit exister entre la stratégie commerciale et corporate, et les actions mises en place à l’aide des données : la gouvernance des données alimente le plan d’action et les objectifs stratégiques de l’entreprise à long terme.