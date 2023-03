Le financement de la filière santé devrait redémarrer en 2023

Tous les espoirs reposent sur 2023 après une année marquée par le peu d’appétit des investisseurs pour le secteur de la santé dans le monde. Toutefois, la France a particulièrement bien résisté selon le panorama France HealthTech 2022 de France Biotech.

L’an dernier les financements du secteur se sont effondrés. Les levées en capital-risque ou lors de cotations des sociétés américaines et européennes ont été divisées par deux à 30 milliards d’euros, selon EY. Soit un retour sur le niveau de 2017 ! Les Etats-Unis ont enregistré une baisse de 39%, grâce au maintien du capital-risque, tandis que les entrées en Bourse se sont taries, avec seulement 1,4 milliard d’euros de levées contre 12 milliards en 2021.

En Europe, la chute est de 58%, sur tous les segments (capital-risque, IPO, refinancement). Mais la France parvient à dépasser la Suisse et le Royaume-Uni. L’Hexagone faisait figure en 2022, de premier marché européen, avec 2,6 milliards d’euros levés (+14%), dont 1,8 milliard (+14%) en capital-risque – avec des tickets moyens plus élevés, intervenant à des stades plus avancés de développement –, 184 millions via des IPO, et 652 millions avec les levées secondaires.

Reprise des IPO et des valorisations aux Etats-Unis

Toutefois, l’avenir s’éclaircit. Aux Etats-Unis, les IPO ont repris dans les biotechs, la valorisation du secteur repart à la hausse et le capital-risque redémarre, avec une levée de 130 millions, la plus élevée depuis trois ans, souligne Cédric Garcia, partner chez EY, anticipant une année riche en termes de transactions (build-up et concentration). Les trésors de guerre historiquement élevés des grands laboratoires pharmaceutiques et les valorisations attractives devraient réveiller le secteur dans le monde.

Euronext constitue le deuxième marché mondial des biotechs, avec 129 sociétés cotées – dont 77 à Paris – pour 45 milliards d’euros de capitalisation (contre 53 milliards fin 2021) et 6 milliards à Paris (contre 11 milliards). La filière cotée a un pipeline plus mature qu’ailleurs, et des profils moins risqués, se félicite Guillaume Morelli, responsable du listing France, Portugal et Espagne d’Euronext. La France reste la locomotive avec 6 cotations (sur 7 en Europe), bénéficiant notamment du soutien financier de la sphère publique et de l’intérêt des investisseurs individuels. Toutefois, le nombre d’opérations et les montants levés ont chuté en un an. Si le marché secondaire européen a baissé de 20% à 1,6 milliard d’euros, il a progressé de 32% en France à 700 millions. Si les investisseurs nord-américains restent majoritaires (60%), devant les britanniques (18%) et les françaises (11%), Guillaume Morelli regrette la faible part des fonds souverains.

Des partenariats en doublement en France

Les partenariats pharmaceutiques ont légèrement ralenti en Europe l’an dernier à 90 milliards de dollars, mais ont plus que doublé en France à 24 milliards. 2.000 alliances stratégiques ont été signées avec des acteurs européens entre 2018 et 2022, avec un pic au cœur de la pandémie (2020 et 2021) pour une valeur totale de 414 milliards de dollars, selon Citeline. La France occupe la quatrième place avec 52 milliards de dollars d’accords, derrière le Royaume-Uni (128 milliards), la Suisse (118 milliards) et la Belgique (83 milliards). Une activité portée par Sanofi avec la signature de huit partenariats, tous supérieurs à 1 milliard de dollar, voire à 5 milliards pour deux d’entre eux.

La filière française compte actuellement 2.600 entreprises (1.440 medtechs, 800 biotechs et 400 en santé numérique et IA) qui pèsent 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 14.500 emplois directs, sans compter les 2.200 recrutements prévus en 2023, essentiellement en R&D (34%) et en production et services (26%). La plupart des sociétés comptent recruter, mais 53% anticipent des difficultés de recrutement, ont du mal à trouver les profils recherchés, et à faire face au niveau de salaire lié à la forte concurrence, constate Chloé Evans, adjointe au directeur général de France Biotech. Une préoccupation majeure. D’autant que la filière accélère son développement à l’international : un quart des sociétés ont une filiale à l’étranger (contre 20% l’an dernier), essentiellement en Amérique du Nord (46%), et en Belgique, Allemagne et Espagne (38%)

Renforcement du soutien de Bpifrance

Le secteur atteint un certain niveau de maturité. Les biotechs françaises développent près de 2.300 produits, dont la majorité sont des biomédicaments (thérapie génique, cellulaire, anticorps...), essentiellement en oncologie (24%), dans les maladies infectieuses (14%) et du système nerveux central (12%). Signe du progrès de l’innovation, 22% des produits bénéficient du statut de médicament orphelin (contre 16% en 2021). Du côté des medtechs, plus de la moitié sont au stade de la commercialisation. Un taux qui monte à 75% pour les acteurs de la santé numérique, qui regroupent principalement la télémédecine (18%), le diagnostic assisté par ordinateur (14%), la coordination des soins (12%), et la thérapie digitale (11%). Des dispositifs prisés par les hôpitaux.

Le tissu industriel français de la HealthTech bénéficie du soutien de Bpifrance, qui a apporté 535 millions d’euros de financement, contre 1,2 milliard en 2021, mais 300 millions hors programmes liés au Covid. Bpifrance a également investi l’an dernier 460 millions, dont 245 millions en fonds propres, et 215 millions en fonds de fonds.