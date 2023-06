Le dialogue reste difficile entre Micropole et le concert NextStage et Dorval

Vendredi dernier, les actionnaires de Micropole ont rejeté les résolutions présentées par le concert NextStage AM et Dorval AM, détenant 20,6% du capital et 16,9% des droits de vote. Les candidatures de Guillaume Naigeon et de Grégoire Cabri-Wiltzer comme administrateurs n’ont obtenu que 27,8% des voix, alors même que le concert pesait 29,71% des voix en assemblée. De fait Dorval dans son vote par correspondance s’est opposé à ces deux résolutions, précise Micropole. Une erreur due à un contretemps technique, indique Dorval.

En revanche, la résolution proposant de supprimer les droits de vote double a convaincu davantage d’investisseurs – sans doute des institutionnels qui ne s’inscrivent pas au nominatif – et a rassemblé 35,9% des voix. Rien de surprenant, puisqu’avec 20,4% du capital, les deux co-fondateurs, Thierry Létoffé, DGD, et Christian Poyau, PDG, détiennent 34,3% des droits de vote et contrôlent ainsi une partie de l’assemblée. Néanmoins, «comme tout actionnaire, les institutionnels peuvent inscrire leurs titres au nominatif administré pour bénéficier des droits de vote double au bout de deux ans de détention, rappelle à L’Agefi, Nicolas Rebours, directeur financier de Micropole. Le vote double encourage les actionnaires de long terme. Présent depuis une quinzaine d’année au capital de Micropole, NextStage est rentré et sorti plusieurs fois. Actionnaire peu stable, il n’est peut-être pas le mieux placé pour demander la nomination d’administrateurs, même indépendants ».

Les trois résolutions présentées par la société, donnant délégation au conseil pour réaliser une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, ont aussi été rejetées, comme l’an dernier. Elles n’ont pas franchi le seuil des deux tiers des voix, avec seulement 61,5%. «Nous n’utilisons pas ces délégations, mais elles constituent le joker dont nous pouvons avoir besoin pour assurer la pérennité de l’entreprise en cas de danger, poursuit Nicolas Rebours. Aussi, nous continuerons à les présenter chaque année, car ce peut être un outil utile». Ces votes «montrent que certains actionnaires ne sont pas satisfaits de la gestion de la société», confie Florent Saint Léger, directeur d’investissement chez NextStage AM

Une marge qui ne convainc pas

Micropole a également publié un tableau apportant les réponses au 31 questions écrites posées par le concert d’actionnaires actifs. «Les réponses apportées ne correspondent pas à nos attentes, le management ne semble pas se soucier des intérêts des actionnaires minoritaires, poursuit Florent Saint Léger. Le dialogue avance, mais lentement en raison de la position fermée du management ».

NextStage et Dorval ont notamment demandé pourquoi la marge d’exploitation de Micropole «est au moins deux fois inférieure, et ce, depuis plusieurs années à celle de ses pairs quel que soit le contexte économique » ? «Certes, la marge de Micropole ne figure pas parmi les premières de ses comparables, mais la proportion n’est absolument pas du simple au double. Sur les quatre dernières années, la marge de résultat opérationnel courant ressort à une moyenne de 4,7%, contre 3,3% pour Keyrus et 5,8% pour SQLI », répond la société, comptant toujours «tendre vers 8% de marge» à moyen terme.

«Compte-tenu de ses problèmes de gouvernance et d’exécution, Micropole n’est pas en ligne avec ses pairs, et se compare aux mauvais élèves de la classe, alors que des Entreprises de Services du Numérique ont des marges bien supérieures », regrette Florent Saint Léger. «Comme Devoteam et SQLI, nos pairs quittent de plus en plus la cote, répond Nicolas Rebours. Il y a de moins en moins de comparables de notre taille».

En attendant, l’action Micropole a rebondi de plus de 10% le jour de l’AG dans des volumes 15 fois plus élevés que la normale. La société, qui capitalise 35 millions d’euros, serait regardée par plusieurs acteurs du secteur. Reste à convaincre l’équipe dirigeante. Mais si la prime est assez généreuse, les minoritaires devraient apporter.