Le conglomérat indien Adani tangue sous les soupçons d’un activiste

L’activisme actionnarial n’a pas de frontière. Adani est en train de le découvrir à ses dépens. Le conglomérat indien fondé par Gautam Adani – aujourd’hui le plus riche des milliardaires d’Asie avec quelque 119 milliards de dollars de patrimoine, ce qui le placerait sur le podium des plus grandes fortunes mondiales – est confronté à une bourrasque boursière sur fond d’accusations de dissimulations comptables et de recours à d’obscurs montages financiers offshore pour masquer l’état réel de son endettement.

L’investisseur américain Hindenburg Research, spécialiste des ventes à découvert, a dévoilé le 24 janvier un rapport où il accuse le conglomérat indien, présent de l’industrie à l’énergie en passant par le ciment, les médias, les services portuaires ou les télécoms, de n’être - en gros – qu’un immense château de cartes. Selon l’activiste, le groupe, créé par Gautam Adani, réputé proche de Narendra Modi, recourt à un maillage de sociétés fictives ou offshore, notamment dans des paradis fiscaux, des Caraïbes à l'île Maurice en passant par les Émirats arabes unis afin de gonfler son bilan et soutenir ses valeurs d’actifs. Dispersées dans le monde, ces entités permettraient de dissimuler la géographie et l’ampleur réelle de son endettement. Selon Hindenburg Research, ce Meccano financier place Adani dans une « situation financière précaire » et menace ses sept différentes sociétés cotées de chutes boursières pouvant aller jusqu’à 85% par rapport aux niveaux de cours actuels. Selon les données de Refinitiv, rapportées par Reuters, le ratio d’endettement de ces sociétés cotées est supérieur à 100%. Le «gearing» grimpe même à plus de 2.000% pour l’une d’elles, Adani Green Energy Ltd, spécialisée dans le développement des énergies renouvelables.

Positions courtes

L’initiative activiste intervient alors qu’Adani Enterprises, le vaisseau amiral du conglomérat, doit en principe lancer le 27 janvier une cession de titres sur le marché afin d’élargir sa base d’investisseurs et consacrer une partie de l’enveloppe obtenue à son désendettement. Une collision de dates qui n’a bien sûr rien d’une coïncidence et offre à Adani une première ligne de défense. Le rapport est « une combinaison malveillante de désinformation sélective et d’informations périmées, sans fondement », a riposté Jugeshinder Singh, le directeur financier du groupe Adani dans un communiqué.

Pourtant, les accusations accompagnées de l’annonce de prises de positions courtes de la part d’Hindenbourg Research, y compris via des produits dérivés, ont fait tanguer mercredi les sociétés cotées de la galaxie Adani – avec des chutes boursières de 1,5% à 12% selon les entités -, mais aussi différentes tranches obligataires.

Le vendeur à découvert, qui fait état de deux années d’enquêtes pour aboutir à son rapport, n’est pas un inconnu dans l’univers des activistes « short sellers ». Au palmarès de ce spécialiste des accusations au vitriol – souvent étayées, régulièrement fondées – figurent notamment Twitter, quand la société était cotée, - ou Nikola, le constructeur déchu de camions électriques. Son fondateur Trevor Milton avait été épinglé en 2020 pour des impostures technologiques et commerciales. Au tour d’Adani de devoir faire face à des menaces de court-circuit financier si le réquisitoire d’Hindenburg trouve un écho durable auprès des investisseurs.