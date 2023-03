Le Club Med retrouve ses niveaux d’avant-pandémie

Enfin ! Après la traversée du désert du covid, le Clud Med renoue avec ses niveaux de 2019. L’an dernier, le club de loisirs, propriété du chinois Fosun, a doublé son volume d’affaires à 1,7 milliard d’euros – grâce à l’Europe (+116%) – avec 1,3 million de clients, soit 88% de son niveau de 2019.

Le Club a dégagé un Ebitda ajusté de 309 millions d’euros, proche du record de 2019, après une perte de 13 millions en 2021. Une performance permise par l’amélioration de la rentabilité en Europe et aux Amériques grâce à la montée en gamme du parc de Resorts, alors que l’Asie pâtissait des restrictions de déplacement.

Le taux d’occupation global moyen en nombre de chambres atteint 67 %, en hausse de 5 points sur un an, mais encore 4 points en-dessous du niveau de 2019. Toutefois, le prix moyen par jour s’élève à 208 euros, en progression de 15 % par rapport à 2021 et de 20 % par rapport à 2019, fruit de la montée en gamme. Désormais 95 % de la capacité du parc de Resorts est haut de gamme (Premium) et très haut de gamme (Exclusive Collection).

Le Club dégage de nouveau un bénéfice, tandis que sa dette nette a reculé de 490 millions à 308 millions d’euros en un an.

La tendance reste positive sur le début 2023, avec un volume d’affaires au plus haut et des réservations pour le premier semestre en hausse de 36% par rapport à l’année dernière, grâce à la bonne tenue des Amériques (+39%) et au redémarrage de l’Asie (+232%). Les réservations pour le second semestre sont en hausse de 23%.