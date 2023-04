Le climat se pose en baromètre de la démocratie actionnariale

Semaine chargée pour les investisseurs avec notamment les assemblées générales (AG) de Vivendi lundi, de M6 mardi, d’Engie et d’Eurazeo mercredi, et d’Axa, Bouygues, Danone, Eurofins, Getlink, Kering, FDJ, Mercialys et Veolia jeudi. Cette saison des AG est la période par excellence de l’expression de la démocratie actionnariale. Depuis quelques années, les actionnaires investisseurs institutionnels sont sortis de leur silence pour s’engager dans une véritable politique d’engagement actionnarial. Avec un objectif : «influencer la prise de décision des entreprises dont ils sont actionnaires», a rappelé Sycomore AM lors d’une récente conférence de presse.

L’acmé du dialogue actionnarial, qui se poursuit tout au long de l’année, s’exprime pendant l’assemblée générale par le vote des résolutions de la société, mais aussi par le dépôt de résolutions externes, de points à l’ordre du jour ou de questions écrites. Toutefois, déposer une résolution reste difficile en France. En janvier, une quinzaine de gestions, menées par Phitrust et CIAM, ont proposé une série de recommandations pour assouplir le système. Des évolutions qui pourraient s’inscrire dans le cadre du projet de loi Industrie verte attendu pour juin.

TotalEnergies et Engie sont sur la sellette

En attendant ces améliorations, les investisseurs vont faire entendre leur voix dans le cadre des «say-on-climate» proposés par quelques sociétés françaises cette année. Alors que l’exercice n’est pas encadré, le Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) a recommandé une pratique non contraignante de «soft law» en début d’année. Pour sa part, l’Autorité des marchés financiers (AMF) prône le dialogue actionnarial, tandis que sa commission «climat et finance durable» invite à une évolution législative.

Les investisseurs et les ONG sont plus incisifs. Alors que les émissions de gaz à effet de serre (GES) continuent de progresser, «il est impératif que les investisseurs saisissent l’opportunité de la saison des assemblées générales 2023 pour agir et intensifier leurs initiatives d’engagement auprès des entreprises les plus émettrices», a récemment rappelé Reclaim Finance. L’ONG recommande de voter contre les «say-on-climate» qui manquent de transparence et dont la stratégie n’est pas alignée sur un scénario limitant le réchauffement à 1,5 degré. Reclaim Finance invite aussi les investisseurs à utiliser les résolutions courantes (renouvellement des administrateurs, rémunération des dirigeants, approbation des comptes et renouvellement des auditeurs) pour condamner le manque d’ambition ou de transparence des dirigeants et des membres du conseil d’administration sur les questions climatiques.

Le mois dernier, une cinquantaine de sociétés de gestion, fédérées par le Forum pour l’investissement responsable (FIR) ont demandé une généralisation du «say-on-climate». Seize investisseurs français – dont Sycomore AM – néerlandais et belges coordonnés par le FIR ont déposé une résolution climat contraignante à l’AG d’Engie du 26 avril. Si Engie se défend en s’appuyant sur la certification basée sur la science (SBTi) de son plan climat, cette méthodologie SBTi «comporte des limites», note la plateforme Sami, qui accompagne les entreprises dans leur transformation climatique. Pour Sami, «avoir un plan climat certifié par la SBTi ne suffit pas : il faut avant tout mesurer au plus juste ses émissions et mettre en place un plan d’action de réduction qui leur permettra d’atteindre leur objectif de neutralité».

Une autre coalition de 17 investisseurs, menée par Follow This, compte déposer une résolution consultative à l’assemblée générale de TotalEnergies du 26 mai prochain afin que l’énergéticien aligne ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre de scope 3 (donc indirectes) pour 2030 avec ceux de l’Accord de Paris.

Des plans climat examinés de près

Plus largement, Sycomore AM soutient les «say-on-climate» prévoyant un vote consultatif régulier des actionnaires et précisant leur démarche en cas de vote négatif. Surtout, pour la société de gestion, ces plans climat doivent comprendre des objectifs de réduction de GES à court, moyen et long terme, préciser le scénario de référence utilisé, détailler les leviers stratégiques, le plan d’investissement associé et les moyens mis en œuvre. Les actionnaires peuvent s’appuyer sur les analyses faites par les proxys (ISS, Proxinvest), le FIR, Carbon Market Watch, Reclaim Finance, etc. Ainsi, l’an dernier, Sycomore AM a voté contre le «say-on-climate» de Carrefour, jugé imprécis et n’intégrant pas le scope 3, qui représente pourtant 98% de ses émissions de GES. Comme l’an dernier, il votera aussi, cette année, contre le «say-on-climate» de TotalEnergies. En revanche, en 2022, la société de gestion avait soutenu la résolution de l’énergéticien portugais EDP, fort d’une stratégie en ligne avec l’Accord de Paris.

Vers des rémunérations transparentes et socialement acceptables

Les rémunérations constituent la deuxième thématique récurrente des assemblées générales. Une spécificité française. Mais les écarts de hausse de rémunérations (+84% pour les dirigeants du CAC 40 et +24% pour les salariés entre 2014 et 2021, selon Proxinvest) posent question. Sycomore fixe un seuil de modération à 250 fois le minimum légal (en France et en Allemagne, principal périmètre de vote de Sycomore), soit environ 5,5 millions d’euros. Autrement dit, un dirigeant ne peut gagner en un jour plus que ce que gagne un salarié en un an, le nombre de jours ouvrés moyen étant de 250 en Europe.

Si les entreprises sont habituées au «say-on-pay», Sycomore AM rappelle quelques règles, qui devraient déjà être intégrées : transparence et lisibilité (avec des critères financiers et extra-financiers pertinents et exigeants), alignement avec la performance globale de l’entreprise, et modération et acceptabilité sociale.

Sycomore AM demandera la révocation du président d’Atos

Autres sujets d’attention pour Sycomore AM, l’AG d’Atos, qui se tiendra en juin mais dont la date n’est pas encore fixée. Insatisfait de la gouvernance du groupe, malgré les efforts déjà faits, la société de gestion compte demander la révocation du président du conseil, Bertrand Meunier, et des administrateurs les plus anciens. Elle attend aussi la nomination d’un administrateur référent indépendant. Quant à la stratégie du groupe, quid du plan de scission ?, s’interroge Sycomore AM, attendant des informations nécessaires bien en amont de l’AG afin de voter en connaissance de cause. Avec près de 1% du capital, la société peut seule déposer des résolutions.

Lors de l’AG de Veolia, le 27 avril prochain, Sycomore AM devrait poser des questions sur le plan de sortie du charbon en Chine. Le lendemain, chez Iberdrola, la société de gestion surveillera la rémunération du président et le plan de succession.