Le capital de Technip Energies prend une nouvelle tournure

TechnipFMC poursuit sa descente à grande vitesse du capital de Technip Energies, son ancienne division d’ingénierie scindée en Bourse en février dernier. Le groupe américain de services parapétroliers a réalisé vendredi sa troisième cession en moins de six mois. Il a vendu 17,6 millions d’actions Technip Energies à la société d’investissement néerlandaise HAL Investments pour un montant brut de 196,2 millions d’euros, soit un prix de 11,15 euros par action Technip Energies. HAL Investments a accepté de payer une prime de 1,1% par rapport au cours de clôture de Technip Energies jeudi à la Bourse de Paris.

Cette cession représente environ 9,9% du capital de Technip Energies. Après la finalisation de la transaction, TechnipFMC conservera une participation de 12,3% au capital de Technip Energies. Mis à part TechnipFMC, HAL devient ainsi le deuxième plus gros actionnaire de Technip Energies, juste devant l’Etat. Ce dernier détient via Bpifrance environ 7% du capital du groupe d’ingénierie, la CDC ayant une part très faible de moins de 0,5% (contrairement à ce que nous avions écrit par erreur initialement). L’Etat avait profité de la scission pour monter au capital d’une société dont l’activité est jugée stratégique pour l’industrie.

Le marché a apprécié cette nouvelle cession d’actions. L’action Technip Energies a gagné 5,62% vendredi à 11,65 euros, signant la plus forte hausse de l’indice SBF 120. «On voit que TechnipFMC parvient sans problème à monétiser au fur et à mesure le solde de sa participation dans Technip Energies», a souligné un analyste parisien à l’agence Agefi-Dow Jones. «Désormais la participation résiduelle de TechnipFMC de 12,3% représente un risque de ‘flow-back’ (vente d’actions sur le marché, ndlr) très limité» pour l’action Technip Energies, ajoute-t-il. «De plus, Technip Energies gagne un actionnaire de référence de long terme avec HAL», souligne l’intermédiaire financier.

La cession s’effectuera en deux temps. HAL acquerra un premier bloc de 8,6 millions d’actions auprès de TechnipFMC dans les prochains jours, tandis que la vente du second bloc de 9 millions d’actions devra obtenir des autorisations réglementaires avant sa finalisation, prévue au début du quatrième trimestre 2021. HAL s’est engagé à respecter une clause d’incessibilité de ses actions Technip Energies («lockup») pour une période de 180 jours.

TechnipFMC avait vendu 14% de sa filiale en avril dernier à 11,10 euros, puis 9% en juillet à 11,20 euros par action. Technip Energies a été scindé en Bourse en février, à un cours de référence de 9 euros par action.