L’AMF compte sanctionner lourdement un intermédiaire chypriote

Victoire ! L’Autorité des marchés financiers (AMF) réussit à s’attaquer indirectement à un prestataire de service d’investissement (PSI) étranger, en poursuivant pour la première fois un de ses agents liés. En l’espèce, France Safe Media (FSM), et son dirigeant Lior Mattouk. FSM agit en qualité d’agent lié de la société d’investissement chypriote VPR, spécialisée dans les plateformes de trading en ligne. FSM proposait notamment à ses clients, majoritairement non professionnels, des contracts for difference (CFD).

L’AMF reproche cinq griefs aux deux mis en cause. Primo, ils n’ont pas démontré que leurs vendeurs avaient une qualification minimale et le niveau de connaissances requis, exigés par le règlement général de l’AMF. Les tests d’évaluation communiqués aux contrôleurs de l’AMF avaient un contenu insuffisant, explique la rapporteure de la commission des sanctions. Sur les 12 thèmes devant être couverts dans l’évaluation, la moitié est insuffisamment traitée, et l’autre moitié n’est pas traitée, ajoute la représentante du collège.

Secundo, l’AMF reproche aux mis en cause une insuffisance de l’évaluation du caractère approprié du service d’investissement fourni. FSM a présenté à ses clients un questionnaire lacunaire (ne couvrant notamment pas tous les sous-jacents des CFD comme les cryptomonnaies ou les métaux), son système de notation est inadapté, et ses chargés de clientèle sont intervenus de manière intempestive auprès des clients, estime la poursuite. Sur les 376 enregistrements de conversations téléphoniques entre le chargé de clientèle et le prospect, dans plus de 23% des cas, le commercial invite le client à modifier sa réponse sur la prise de risque ou l’oriente sur son choix. Et même dans 17% des cas, le conseiller propose un rabais pour prendre un compte plus risqué. Ce qui est interdit dans les textes, ajoute la représentante du collège. Autrement dit, FSM n’était pas en mesure de déterminer si le client avait le niveau requis pour comprendre les risques.

Tertio, le gendarme boursier juge la communication des bannières promotionnelles sur les CFD insuffisante. Elle ne présentait pas toujours de message d’avertissement approprié sur les risques inhérents aux CFD et s’il y en avait, la taille de police était inadaptée. Pour l’AMF, cette communication ne présentait pas un caractère exact, clair, et non trompeur. D’ailleurs, le site d’Alvexo précise que près de 70% des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD.

La réglementation des PSI s’applique-t-elle aux agents liés ?

Pour les mis en cause, ces trois premiers griefs n’ont pas de base légale, la réglementation s’appliquant au PSI. C’est donc à VPR de s’assurer des connaissances des salariés de son agent, FSM. La rapporteure rappelle le régime juridique des agents liés, défini par le Code monétaire et financier. Si l’agent lié est sous la responsabilité entière et conditionnelle du PSI, quand l’agent est dans un Etat membre différent de celui du PSI, il est soumis aux dispositions relatives aux succursales, et est donc soumis aux règles de bonne conduite des PSI. Aussi, l’obligation de s’assurer des connaissances des vendeurs s’impose bien à l’agent lié. Mais pour la défense, il n’y a pas de transfert de responsabilité du PSI vers l’agent lié.

Quatrième grief, FSM n’a pas respecté l’obligation d’informer ses clients sur son statut d’agent lié et d’indiquer son mandant. Les commerciaux indiquant travailler pour Alvexo, marque commerciale de VPR. Les mis en cause ne contestent pas ce manquement et ont instauré des mesures de remédiation.

Enfin, l’AMF reproche aux mis en cause un manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle. FSM n’a pas transmis les bannières commerciales, ni les questionnaires d’évaluation, malgré des demandes réitérées, explique la rapporteure. Les mis en cause invoquent des défaillances techniques et reconnaissent ne pas avoir conservé les questionnaires clients.

Face à ces griefs, la représentante du collège a insisté sur la gravité du dossier : gravité, car les conseillers ne sont pas formés, gravité parce que la communication promotionnelle est trompeuse, gravité, enfin, car la société et son dirigeant n’ont pas coopéré loyalement avec les contrôleurs. Elle constate que les quelque 900 clients de compte CFD ont perdu en moyenne 3.800 euros chacun.

Demande de sanctions dissuasives

En outre, Lior Mattouk, qui se fait aussi appeler Julien Cassel, n’a fourni aucun avis d’imposition, ne s’est pas présenté à l’audition de la rapporteure et n’a pas répondu à son courrier. Aussi, l’AMF demande des sanctions «dissuasives», à savoir 300.000 euros à l’encontre de FSM et une interdiction de gérer une activité de RTO (réception transmission d’ordres) pendant cinq ans, et à l’encontre de Lior Mattouk une amende de 100.000 euros et une interdiction d’exercer une activité de RTO et d’agent lié pendant cinq ans.

Lior Mattouk explique ne pas être «de mauvaise volonté ou de mauvaise foi» et avoir fait «ce que je pouvais». Toutefois, il est resté très évasif face aux questions de la commission des sanctions sur sa situation financière et sur d’éventuels liens avec la galaxie VPR, avouant seulement ne pas avoir de «domicile fixe en ce moment».

La défense craint une décision «illégale, inédite et inopportune» qui créerait pour la première fois la responsabilité et culpabilité de l’agent lié. Pour elle, le PSI est le seul responsable et l’extension de cette responsabilité à toutes les personnes liées serait «frankensteinienne». On crée une situation d’égalité entre deux acteurs alors que l’agent lié n’est pas agréé par l’AMF à la différence du PSI, ajoutent les avocats, relevant une disproportion de traitement entre FSM et VPR. Le président de la commission des sanctions rappelle le pouvoir souverain d’appréciation de l’opportunité des poursuites dont dispose le collège. Une satisfaction pour le régulateur qui peine à poursuivre ces acteurs étrangers.

Bien que cela n’ait pas été évoqué au cours de l’audience, l’AMF avait informé le marché le 10 août 2022 de la suspension partielle par l’autorité chypriote de l’autorisation de VPR Safe Financial Group Limited concernant l’exercice de ses activités en France «en raison de suspicions de manquements à la réglementation en vigueur». Interdiction concernant aussi son agent lié FSM.