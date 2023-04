L’activisme financier prend un nouvel élan

Dynamisme. « Les perturbations de marché insufflent un nouvel élan de l’activisme en Europe », observe Alvarez & Marsal dans le cadre de sa dernière étude dédiée. Avec une augmentation sur un an de 30 % des campagnes d’activistes en janvier et février, et malgré un ralentissement en mars du fait de la guerre en Ukraine, 2022 s’annonce comme une année intense, selon le cabinet de conseil. Avec 23 entreprises cibles, la France s’affiche comme le troisième pays européen le plus attractif, derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne, pour les actionnaires activistes. « L’activisme financier est désormais durablement installé en Europe, et notamment en France, où l’on constate généralement une approche plus constructive et moins agressive de la part des activistes financiers », analysent Siham Slaoui et Guillaume Martinez, associé d’Alvarez & Marsal à Paris.