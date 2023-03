La saison des assemblées générales 2023 s’annonce mouvementée

Vincent Dufief, director chez Brunswick L’écosystème français de l’ESG (environnement, social, gouvernance) a été marqué, fin 2022, par trois événements qui risquent fort d’affecter les entreprises lors des assemblées générales (AG) 2023.

Le premier est l’enquête journalistique « The Great Green Investment Investigation », lancée par Investico et Follow the Money. Elle a heurté de plein fouet le jeune secteur de la finance durable en laissant entendre que de nombreux fonds labellisés « verts » au sens de la réglementation européenne ne le seraient pas tant que ça puisqu’ils incluent certaines sociétés du secteur énergétique.

Cette enquête pose la question de la simplification à l’extrême de ce qui est en réalité extraordinairement complexe. Un fonds « vert » est une mosaïque de sociétés complémentaires entre elles, et il semble trop arbitraire de déduire que la simple présence en son sein d’une entreprise énergétique fausserait toute cette alchimie… Mais les entreprises doivent désormais vivre avec cette simplification à outrance, qui risque d’ailleurs de s’accélérer, dans un secteur où les moyens alloués à la recherche ESG restent faibles et où les notations des agences ESG sont de plus en plus importantes.

Cette investigation, à l’effet potentiellement nuisible pour les gestionnaires d’actifs, risque de contraindre ces derniers à se défendre en prouvant que l’inclusion de sociétés sensibles dans les portefeuilles est tempérée par la voie de l’engagement actionnarial mené auprès de ces entreprises. Cet engagement consiste notamment à faire évoluer les sociétés en remontant en AG des questions ou des résolutions sur les sujets ESG les plus prégnants. Les entreprises sont prévenues : plus les investisseurs sont critiqués sur leur sincérité, plus ils devront mettre la pression sur les entreprises. La saison 2023 risque ainsi de voir un nombre accru de questions écrites et des résolutions d’actionnaires davantage soutenues.

Enjeux sociétaux

Le deuxième événement est le rachat du proxy advisor français Proxinvest par la société américaine Glass Lewis. Outre les préoccupations que ce rachat peut susciter quant à la disparition du seul acteur français, il risque également d’affecter les entreprises françaises lors des prochaines AG. En premier lieu, l’on peut imaginer que les recommandations de Proxinvest, réputées pour leur exigence sur la gouvernance et les rémunérations, prennent un poids plus important étant donné la base plus large de clients dont dispose Glass Lewis. En second lieu, l’avènement de ce nouvel acteur majeur pourrait influencer la position de son concurrent ISS, leader sur le marché français, et l’inciter à faire évoluer l’application de sa politique. Dans ce contexte incertain, la stratégie pertinente pour les entreprises semble être d’entamer le plus en amont possible un dialogue avec les proxys mais aussi directement avec les actionnaires.

Le troisième événement est la crise boursière qui a frappé l’entreprise Orpéa. Cette crise a généré une onde de choc parmi les investisseurs, ceux-ci y voyant la démonstration implacable de la gravité du risque ESG sur la valeur de l’entreprise. Il est pour autant difficile pour un investisseur de connaître tous les potentiels sujets de controverse qui, partout dans le monde, peuvent affecter la valeur de l’entreprise investie. Dès lors, il est probable que de plus en plus d’investisseurs sollicitent les entreprises, lors de prochaines AG, sur la façon dont elles gèrent le sujet des droits sociaux dans les pays où elles opèrent. Après le « G », avec le « say on pay », et le « E », avec les résolutions climat, le « S », enjeu social de l’ESG, sera très certainement au cœur des AG 2023.

Ces événements sont les symptômes d’une mutation profonde de l’ESG, tiraillé entre des attentes sociétales toujours plus fortes et une volonté de simplification et de normalisation. Entre ces deux feux, des entreprises, un peu déboussolées, cherchent à tout prix à communiquer sur ce qu’elles font de bien, quitte à se retrouver prises au piège du greenwashing. Plutôt que de communiquer trop et trop vite, il semble indispensable pour elles de surtout démontrer comment l’ESG est concrètement au cœur de leurs opérations, et de dialoguer avec les investisseurs, sur la base d’un narratif expert, voire de visites sur le terrain. S’engager dans cette démarche de transparence et de technicité offre en outre une protection solide face à de potentielles campagnes d’activistes ESG surfant opportunément sur cette sensibilité croissante des marchés aux enjeux sociétaux.