La Grande-Bretagne se lance dans la course aux semi-conducteurs

Au 19ᵉ siècle, la simple évocation du mot « puce », alors vecteur de la peste, faisait frémir des populations entières. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Les puces, emblématiques de l’industrie des semi-conducteurs, font rêver. Les initiatives pour développer ces industries se multiplient. En Asie, bien sûr, mais aussi aux Etats-Unis et dans toute l’Europe. Dernier pays en date à avoir lancé son initiative sur ces plaques de silicium : la Grande-Bretagne.

Le gouvernement a annoncé le 19 mai un nouveau plan stratégique d’un milliard de livres (1,15 milliard d’euros) à 20 ans pour les semi-conducteurs, dont 200 millions seront déployés entre 2023 et 2025. La Grande-Bretagne entend «doubler la conception, la recherche et le leadership en matière de puces avancées», a déclaré dans un communiqué le département des sciences, de l’innovation et de la technologie britannique. La Grande-Bretagne revendique près de 550 millions de livres de subventions pour la recherche dans ce domaine ces dix dernières années et 215 millions de livres directement aux petites et moyennes entreprises.

La date de cette annonce ne doit rien au hasard. Elle intervient le jour de l’ouverture du sommet du G7 à Hiroshima au Japon. Si les sanctions contre la Russie et la position de la Chine occuperont une bonne partie des discussions des chefs d’Etat des pays qui y sont réunis, les questions de souveraineté technologiques y tiendront aussi une place importante. La Grande-Bretagne et le Japon se sont d’ailleurs engagés cette semaine à établir un partenariat de recherche et de développement ce domaine.

Aujourd’hui, les puces sont partout : ordinateurs, téléphones, voitures, et dans la plupart des appareils électriques utilisés. C’est aussi de leur puissance que dépendront les progrès de l’intelligence artificielle. «Les semi-conducteurs sous-tendent les appareils que nous utilisons au quotidien et seront cruciaux pour faire progresser les technologies de demain», assure Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Ce marché se révèle crucial pour l’économie et pourrait atteindre une taille de 1.000 milliard de dollars en 2030, rappelle le gouvernement britannique. Pour l’heure, même si le secteur des puces connaît un ralentissement passager, c’est le Taïwanais TSMC qui truste le marché, assurant plus de 50% de la production mondiale de semi-conducteurs.

Isolement post-Brexit

Le plan développé par Londres, qui se concentrera sur des puces de nouvelle génération, comprendra notamment «des investissements dans une nouvelle initiative nationale d’infrastructure de semi-conducteurs». Le gouvernement britannique annoncera aussi d’ici à l’automne des plans de soutien aux investissements dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs, «en particulier lorsqu’ils sont essentiels à l'écosystème technologique britannique ou à la sécurité nationale du Royaume-Uni».

Ces engagements de la Grande-Bretagne sonnent comme une réponse à «l’European Chips Act», le plan d’investissement dédié au secteur lancé par Bruxelles. Les sommes en jeu se révèlent cependant bien moindres en Grande-Bretagne que dans l’Union. Les pays de l’UE ont annoncé début 2022 vouloir mobiliser 43 milliards d’euros d’ici à 2023 sur la chaîne de valeur des semi-conducteurs, dont 11 milliards destinés aux mêmes puces haut-de-gamme que celles concernées par le plan britannique.

C’est d’ailleurs en vertu de cet European Chips Act que la Commission européenne a autorisé fin avril 2023 la France à aider STMicroelectronics et l’américain GlobalFoundries à hauteur de 7 milliards d’euros pour construire et exploiter une nouvelle installation de production de semi-conducteurs. Les puces passent bien à travers le filet des aides d’Etats.