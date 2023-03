La fin de l’ère Tricoire se prépare chez Schneider Electric

Schneider Electric a annoncé jeudi viser une nouvelle hausse de ses résultats cette année, après avoir enregistré une performance conforme à ses attentes en 2022. L'équipementier électrique a en outre annoncé que les fonctions de président et de directeur général seraient dissociées à compter du 4 mai prochain.

Jean-Pascal Tricoire restera président du groupe tandis que Peter Herweck sera nommé directeur général.

Pour 2023, Schneider Electric anticipe une hausse organique, soit à périmètre et taux de change constants, de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté comprise entre 12% et 16%, basée sur une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 9% et 11%. Schneider Electric vise ainsi une marge d’Ebita ajusté en hausse organique de 50 à 80 points de base.

Le groupe anticipe pour 2023, aux taux de change actuels, un impact négatif des devises sur son chiffre d’affaires de 600 millions à 700 millions d’euros et sur sa marge d’Ebita ajusté autour de 40 points de base. L’impact de périmètre devrait être négatif d’environ 750 millions d’euros sur le chiffre d’affaires et de 30 points de base sur la marge d’Ebita ajusté, en raison notamment du retrait de Russie.

En deçà des attentes

Le groupe a présenté ces objectifs alors qu’il a dégagé en 2022 un résultat net part du groupe de 3,48 milliards d’euros, en amélioration de 9% par rapport à 2021. Le résultat net ajusté, qui exclut certaines charges exceptionnelles, a augmenté sur un an de 16% en données publiées et de 13,5% en données organiques, à 3,97 milliards d’euros.

L’Ebita ajusté de l’industriel est ressorti à 6,02 milliards d’euros l’année dernière, en hausse sur un an de 20,7% sur une base publiée et de 14,4% en données organiques. La marge d’exploitation s’est établie à 17,6%, contre 17,3% 2021, reflétant une hausse de 40 points de base sur une base organique.

Le chiffre d’affaires de Schneider Electric s’est établi à 34,18 milliards d’euros en 2022, en hausse sur un an de 18,2% en données publiées et de 12,2% en données organiques. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a atteint 9,32 mds d’euros, soit une hausse sur un an de 17,8% en données publiées et de 16% en données organiques.

Schneider Electric visait une hausse organique de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté comprise entre 11% et 15% cette année, une croissance organique de son chiffre d’affaires située entre 9% et 11%, et une marge d’Ebita ajusté en progression organique de 30 à 60 points de base.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes s’attendaient pour 2022 à un résultat net de 3,6 milliards d’euros, un Ebita de 5,87 milliards d’euros et un chiffre d’affaires de 33,63 milliards d’euros. Pour le seul quatrième trimestre, les analystes sondés par FacSet anticipaient un chiffre d’affaires de 8,73 milliards d’euros.

Dividende en hausse

Par ailleurs, Schneider Electric proposera de verser un dividende de 3,15 euros par action au titre des résultats de 2022, en hausse de 9% par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2021. Ce versement sera soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale prévue le 4 mai prochain.

Le groupe a par ailleurs indiqué qu’il organiserait une journée dédiée aux investisseurs au quatrième trimestre.