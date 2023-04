La Caisse de dépôt et placement du Québec a réduit sa part dans Spie

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) détenait au 8 avril 5,03% du capital et 4,53% des droits de vote du spécialiste du génie électrique et mécanique Spie, selon une déclaration transmise à l’Autorité des marchés financiers (AMF) et publiée jeudi. Dans la même déclaration, le fonds souverain canadien a indiqué avoir franchi à la baisse dès le 1er avril le seul de 5% des droits de vote de la société à la suite d’une cession d’actions Spie sur le marché.

La CDPQ a ainsi réduit un peu plus sa participation par rapport au 19 mars, date à laquelle elle possédait 7,21% du capital et 6,49% des droits de vote de Spie, selon un précédent avis de l’AMF.