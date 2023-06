La biopharma Phaxiam voit le jour malgré les procédures en cours d’Akkadian

Malgré la fronde du fonds activiste Akkadian, les actionnaires d’Erytech ont approuvé à plus de 93% la fusion avec Pherecydes lors de l’assemblée générale du 23 juin. Mais «Akkadian Partners entend aller jusqu’au bout de l’expertise judiciaire afin de déterminer la parité de la fusion qui aurait dû être retenue et soumise aux actionnaires», précise le fonds à L’Agefi.

Akkadian, qui revendique 5,7% du capital, avait annoncé l’avant-veille de l’assemblée générale qu’il ne comptait pas y participer, «tant que l’expertise judiciaire sur la parité de fusion n’aura pas été rendue». Ce rapport doit être remis avant la mi-octobre. Le 14 juin dernier, le fonds activiste avait obtenu d’un juge lyonnais la nomination d’un expert judiciaire. Il assure au marché qu’il se pliera aux conclusions de l’expertise. Cette non-participation à l’AG tendait aussi à empêcher sa tenue en première convocation, si le quorum n’était pas atteint. Ce qui n’a pas été le cas, bien que le quorum ait seulement été de 25,7%. En réponse à la biopharma, Akkadian précisait alors qu’il «ne cherche pas à ‘déstabiliser Erytech’ ni à ‘désinformer le marché’ mais bien au contraire à préserver la valeur d’Erytech et à éclairer le marché sur cette valeur». Néanmoins, Akkadian a de nouveau saisi la justice lyonnaise mi-juin en vue de demander l’annulation de l’augmentation de capital – résultant d’apports en nature d’actions de Pherecydes en contrepartie d’actions d’Erytech – du 15 mai dernier.

Ces différentes procédures n’ont pas empêché Erytech et Pherecydes – dont les actionnaires ont voté leur absorption par Erytech à quasiment 100% – d’annoncer leur fusion pour former un leader de la phagothérapie, baptisé Phaxiam Therapeutics. La fusion, réalisée sur une parité d’échange de 4 actions Pherecydes pour 15 actions Erytech, est rétroactive au 1er janvier 2023. Les nouvelles actions Phaxiam seront cotées sur Euronext Paris à partir du 29 juin.



Le patron de Pherecydes prend les rênes de Phaxiam

Dans la foulée de la fusion, Phaxiam a annoncé lundi soir une nouvelle gouvernance. Thibaut du Fayet, ancien directeur général de Pherecydes, devient directeur général. Eric Soyer, ancien directeur financier d’Erytech, devient directeur général délégué, en charge des finances et des opérations. Le conseil de Phaxiam est présidé par Didier Hoch, ancien président du conseil de Pherecydes, et a pour vice-président, Gil Beyen, ancien directeur général d’Erytech. Il compte huit membres, issus à parité des deux sociétés, et un censeur, ancien administrateur de Pherecydes.

La biopharmaceutique au stade clinique développe des thérapies innovantes à base de bactériophages pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (AMR). Cette résistance aux antimicrobiens est responsable de plus d’un million de décès par an dans le monde et devrait atteindre plus de 10 millions de victimes annuelles d’ici à 2050, soit autant que le nombre de cancers dans le monde, souligne Phaxiam. La société attend au premier trimestre 2024 des résultats de phase 2 sur les patients atteints d’infections ostéoarticulaires du genou ou de la hanche dues au staphylocoque doré. Elle lancera aussi prochainement deux essais de phase 1, l’un pour les patients atteints d’endocardite due au staphylocoque doré, l’autre pour patients atteints d’infections urinaires complexes dues à Escherichia coli.