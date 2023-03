Korian anticipe une accélération de sa croissance organique

L’exploitant de maisons de retraite et de cliniques a annoncé mardi viser une croissance organique de son chiffre d’affaires de plus de 8% et une stabilité de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) retraité des loyers cette année. Au cours de l’exercice écoulé, Korian a dégagé un résultat net de 52 millions d’euros, contre 113,8 millions en 2021, avant impact de la norme comptable IFRS 16. Sur cette même base, son Ebitda a atteint 607,1 millions d’euros en 2022, faisant ressortir une marge de 13,4%, contre 597,2 millions et une marge de 13,9% l’année précédente. Son chiffre d’affaires s’est établi à 4,53 milliards d’euros, en hausse de 5,6% par rapport à 2021 et de 6,2% en données organiques, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,59 milliards. Il proposera à ses actionnaires un dividende de 0,25 euro par action au titre de l’exercice 2022, reflétant un taux de distribution de 50% du résultat net.