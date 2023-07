Kering entre au capital de Valentino, Gucci reste toujours atone

Les opérations de croissance externe deviennent une habitude pour Kering. Le groupe de luxe a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le fonds qatari Mayhoola afin de prendre une participation de 30% dans le couturier italien Valentino pour un montant de 1,7 milliard d’euros. Cette annonce intervient alors que le groupe français tente de relancer sa marque phare Gucci, dont les ventes ont stagné au premier semestre.

L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin 2023, a précisé Kering dans un communiqué. Mayhoola demeurera l’actionnaire majoritaire de Valentino avec 70% du capital, mais l’accord comprend une option permettant à Kering d’acquérir 100% de Valentino au plus tard en 2028, a-t-il ajouté. Fondée à Rome en 1960 par Valentino Garavani, Valentino est l’une des maisons de luxe italiennes les plus reconnues à l’échelle internationale. Kering a souligné que cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un partenariat stratégique plus large avec le fonds qatari, qui détient également le couturier français Balmain et l’italien Pal Zileri.

Ensemble, les deux groupes "étudieront de potentielles opportunités en cohérence avec leurs stratégies de développement respectives» et cela «pourrait mener à une possible entrée de Mayhoola au capital de Kering», ont-ils précisé. Kering signe avec cet accord sa deuxième opération de croissance externe en un mois, après le rachat de la maison de haute parfumerie Creed auprès du fonds BlackRock, pour un montant de 3,5 milliards d’euros selon des sources citées par le Financial Times.

Kering a également annoncé la semaine dernière une série de changements à sa direction générale dont le remplacement du PDG de Gucci, Marco Bizarri, par le numéro deux du groupe, Jean-François Palus, afin d’accélérer le redressement de la marque.

Rentabilité et bénéfices en baisse

A la recherche d’un nouveau souffle depuis le Covid, Gucci a vu ses ventes stagner au premier semestre, à 5,13 milliards d’euros alors celles de ses concurrents Louis Vuitton ou Hermès ont poursuivi leur croissance à deux chiffres. Sa marge opérationnelle s’est contractée à 35,3% contre 36,5% au premier semestre 2022, ce qui a pesé sur les résultats du groupe dans son ensemble. Au cours des six premiers mois de l’année, le bénéfice net du Kering s’est inscrit à 1,79 milliard d’euros, contre 1,99 milliard d’euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a reculé à 2,74 milliards d’euros, contre 2,82 milliards d’euros au premier semestre 2022. Il fait ressortir une marge opérationnelle de 27%, contre 28,4% à la fin juin 2022. Le chiffre d’affaires semestriel de Kering a de son côté atteint 10,1 milliards d’euros, en hausse de 2% en données publiées comme en données organiques.

Performances contrastées en Chine

La croissance organique a légèrement accéléré au deuxième trimestre par rapport au premier, s'établissant à 3% contre 1% sur les trois premiers mois de l’année. Elle a notamment bénéficié de la réouverture de la Chine, même si toutes les marques n’ont pas rebondi de la même manière.«Yves Saint Laurent, Balenciaga ou encore Boucheron ont enregistré de très bons résultats en Chine continentale, alors que Gucci et Bottega Veneta sont toujours en phase de reconquête du marché", a souligné le directeur financier de Kering, Jean-Marc Duplaix, lors d’une conférence téléphonique. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net semestriel de 1,79 milliard d’euros, un résultat opérationnel de 2,67 milliards d’euros et un chiffre d’affaires de 10,09 milliards d’euros. «Au cours de ce semestre, nous avons poursuivi nos investissements dans la désirabilité et l’exclusivité de nos Maisons», a commenté François-Henri Pinault, le président-directeur général de Kering, cité dans un communiqué. «Conjuguées aux changements organisationnels majeurs que nous avons annoncés la semaine dernière pour renforcer le pilotage de nos Maisons, ainsi qu’aux nombreux projets que nous avons lancés ces derniers mois, ces évolutions renforcent ma confiance dans les perspectives de Kering», a-t-il ajouté.