Julian Salisbury: « L’Europe est clé pour Goldman Sachs AM »

Goldman Sachs a annoncé le rachat de NN Investment Partners au mois d’août. En exclusivité pour L’Agefi Hebdo, Julian Salisbury, le responsable mondial de sa gestion d’actifs, dévoile ses ambitions pour l’Europe.

L’acquisition de NN Investment Partners (IP) est la plus importante de Goldman Sachs depuis l’arrivée de David Salomon comme président-directeur général en 2018. Quels sont les enjeux de cette opération ?

Cette acquisition renforce notre position unique de gestionnaire de fonds mondial à grande échelle dans toutes les classes d’actifs traditionnelles et alternatives, offrant une flexibilité et des solutions aux défis d’investissement auxquels les clients sont confrontés. Plus précisément, l’accord conforte nos activités européennes de gestion d’actifs dans l’assurance et de gestion fiduciaire et fournira une plate-forme solide pour une croissance future. Dans ce cadre, nous allons nouer un accord de partenariat stratégique à long terme avec NN Group pour gérer un portefeuille d’actifs d’environ 190 milliards de dollars. Cette transaction est vraiment un enjeu de croissance, accélérant notre dynamique en Europe où nous visons à nous appuyer sur nos succès en fusions et acquisitions. Cela élargit nos spécialités et notre distribution, nous permettant de servir plus de clients dans plus de zones géographiques.

A quel point cela renforce-t-il Goldman Sachs Asset Management en Europe ?

Cette transaction représente un investissement supplémentaire dans nos activités européennes, qui ont fortement contribué à la performance du groupe. Elle est étroitement alignée avec nos objectifs stratégiques visant à développer nos activités européennes et à étendre notre portée mondiale sur les marchés stratégiques clés. La transaction double presque nos actifs sous gestion en Europe à environ 600 milliards de dollars et nous positionne comme la franchise n°1 dans le monde de la gestion d’actifs d’assurance non affiliée. Un total de 950 experts répartis dans plusieurs équipes d’investissement et de service client rejoignent également la plate-forme extrêmement solide de Goldman Sachs dans la région EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique, NDLR) qui est basée à Londres, avec une présence locale croissante dans les centres européens tels que Francfort et Paris.

Quelles sont vos ambitions en Europe ?

L’Europe est un marché de croissance stratégique clé pour Goldman Sachs Asset Management. Nous allons donc chercher à développer notre activité de fusions et acquisitions dans cette région avec des activités stratégiquement alignées. Cette récente acquisition s’appuie sur la force de notre franchise de leader mondial et sera transformatrice pour nos activités européennes, ajoutant une échelle et une ampleur significatives à notre plate-forme.

Avec la présence mondiale de NN Investment Partners dans 15 pays, nous améliorons notre offre de produits européens, comblant les lacunes dans des domaines tels que les actions européennes et les obligations vertes qui auraient autrement pris des années à se développer. La transaction nous fournit également une franchise leader sur le marché du Benelux, qui servira de tremplin pour la croissance dans toute la région sur les marchés de détail et institutionnels.

Enfin, elle fait partie de notre stratégie plus large pour répondre à l’évolution de la demande des clients qui recherchent des solutions de plus en plus globales pour faire évoluer leurs portefeuilles, notamment autour du changement climatique et de la croissance économique inclusive.

75 % des actifs sous conseil de NN IP répondent aux critères environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance (ESG). Cela va-t-il renforcer votre empreinte durable ?

Absolument. NN Investment Partners est l’un des dix meilleurs gestionnaires ESG en Europe. Goldman Sachs Asset Management bénéficiera de sa large gamme de produits actions et de produits de taux et change avec une forte intégration ESG, renforçant ainsi notre leadership ESG dans l’ensemble du groupe.

L’ESG est un domaine dans lequel Goldman Sachs Group est depuis longtemps pionnier, avec un accent particulier mis sur le climat et la croissance inclusive, dans lesquels la société s’est engagée à investir 750 milliards de dollars au cours de cette décennie. Les capacités de Goldman Sachs Asset Management reposent sur notre urban investment group (UIG) axé sur l’investissement dans les communautés défavorisées, sur notre groupe d’investissement durable axé sur l’investissement dans des entreprises proposant des solutions durables, tout en offrant des taux de rendement cohérents avec ceux du capital-investissement traditionnel, et sur nos produits actions quantitatifs à orientation climatique, qui ont plus de 55 milliards de dollars sous gestion. Avec le reste de l’industrie, nous voulons en faire davantage, comme l’illustre le lancement récent de notre ETF (exchange-traded fund) axé sur le climat. Ce produit est le premier ETF actions transparent géré activement par Goldman Sachs Asset Management qui investira dans des sociétés cherchant des solutions aux problèmes environnementaux.

Comment cela s’inscrit-il dans la stratégie globale de Goldman Sachs Asset Management ?

L’intégration récente des activités d’investissement de Goldman Sachs a abouti à la création d’une plate-forme unique avec une échelle et des capacités mondiales de premier plan dans toutes les classes d’actifs publiques et privées, traditionnelles et alternatives, permettant de mieux servir nos clients. Ce qui nous différencie c’est que nous sommes le seul grand investisseur captif à avoir une activité alternative à grande échelle et à pouvoir bénéficier des capacités mondiales plus larges de Goldman Sachs, dont nos activités de banque d’investissement, de consommation et de gestion de patrimoine. Avec 375 milliards de dollars d’actifs alternatifs sous gestion, nous sommes la quatrième plus grande entreprise d’investissement alternatif au monde, ce qui constitue, à nos yeux, une source majeure de croissance.

Goldman Sachs Asset Management n’a cessé de se renforcer ces dernières années et joue un rôle clé dans l’objectif plus large du groupe de diversifier et d’étendre ses activités.

Propos recueillis par Ingrid Hazard, aux Etats-Unis