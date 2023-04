Jeff Bezos a vendu pour près de 6,7 milliards de dollars d’actions Amazon

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a vendu des actions du groupe technologique américain pour environ 6,7 milliards de dollars au cours de la semaine écoulée, ce qui constitue sa plus importante cession d’actions depuis son divorce.

Selon des documents déposés auprès de l’autorité boursière américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC), Jeff Bezos a vendu environ 1,48 million d’actions au cours de transactions distinctes les 3 et 6 mai, pour un montant de 4,91 milliards de dollars, d’après les calculs de Dow Jones Market Data. Le dirigeant a vendu 521.936 actions supplémentaires, d’une valeur d’environ 1,7 milliard de dollars, vendredi et lundi, selon les documents déposés auprès de la SEC. Au total, il a vendu un peu plus de 2 millions d’actions entre le 3 et le 10 mai.

Jeff Bezos a pris l’habitude ces derniers temps de vendre des quantités importantes d’actions peu après la publication des résultats d’Amazon.

Les ventes précédentes n'étaient toutefois pas aussi importantes, car celles-ci étaient plutôt de l’ordre de 3 à 4 milliards de dollars, comme en novembre et février 2020. Il semble s’agir de la plus importante cession d’actions Amazon effectuée par Jeff Bezos depuis qu’il a laissé des milliards de dollars d’actions à son ex-femme, MacKenzie Bezos, lors de leur divorce.