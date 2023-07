Icade lance une revue stratégique et dévoile des objectifs hors Icade Santé

Icade a dévoilé lundi de nouveaux objectifs financiers pour 2023 afin de tenir compte de la cession de sa filiale Icade Santé, ainsi qu’une revue de ses activités et de ses actifs. Le groupe immobilier a également publié des résultats semestriels marqués par une très légère hausse du cash-flow net courant (CFNC).

Sur la période de janvier à juin, Icade a dégagé un CFNC pro forma de la cession d’Icade Santé de 111,2 millions d’euros, en progression de 0,4% sur un an. Par action, le CFNC a progressé de 0,4% sur un an, à 1,47 euro. Au premier semestre, le CFNC de la division Foncière Tertiaire a reculé de 3,7% sur un an, à 99,6 millions d’euros. Le CFNC du pôle Promotion a crû de 4,8% sur un an, à 13,6 millions d’euros.

Icade a finalisé début juillet la première étape de la cession de son portefeuille Santé d’ici à 2025, avec la cession de 63% d’Icade Santé pour 1,4 milliard d’euros.

Le résultat net récurrent (RNR) des foncières s’est inscrit à 181,1 millions d’euros au premier semestre, en recul de 2,1% sur un an. Le chiffre d’affaires IFRS d’Icade a progressé de 1% sur un an, à 697 millions d’euros. Une hausse de 1,7% du chiffre d’affaires économique de l’activité Promotion a plus que compensé un repli de 2,1% du revenu locatif de la Foncière Tertiaire.

Au 30 juin 2023, l’actif net réévalué (ANR), ou NDV pour «Net Disposal Value», proche de l’ANR triple net, a atteint 87,9 euros par action, en baisse de 13,3% par rapport au 31 décembre 2022.

En matière d’endettement, le ratio LTV (prêt-valeur) du groupe ressortait à 41,6% au 30 juin 2023, contre 39,3% à fin décembre 2022. En intégrant la cession de Foncière Santé, ce ratio s'établit à 29,4%.

Dividende exceptionnel de 2,54 euros

«Dans un environnement complexe sur les marchés de l’investissement tertiaire et de la promotion, la performance opérationnelle et financière au premier semestre, avec un cash-flow net courant en légère hausse, reflète la résilience du groupe et la solidité de ses fondamentaux», a commenté Nicolas Joly, directeur général d’Icade, cité dans le communiqué du groupe.

Pour 2023, Icade prévoit désormais un CFNC par action compris entre 2,95 euros et 3,05 euros, incluant l’effet des cessions réalisées en 2023. Il visait auparavant une "évolution stable à légèrement positive», hors effet des cessions à réaliser, de son CFNC par action cette année. En 2022, cet indicateur de rentabilité a progressé de 5,9% sur un an, à 5,5 euros.

Icade a par ailleurs annoncé qu’il distribuerait un dividende exceptionnel minimum de 2,54 euros par action, en plus du dividende récurrent au titre de l’exercice 2023. Le dividende total versé au titre de l’exercice en cours sera supérieur de plus de 10% à celui de 2022, a souligné Icade.

Icade a par ailleurs annoncé qu’une revue de l’ensemble de ses activités et de ses actifs était en cours, "à l’aune des nouveaux usages et du contexte de marché". Le plan stratégique en préparation devrait être présenté fin 2023 ou début 2024 afin «de donner de la visibilité à moyen terme aux actionnaires d’Icade».