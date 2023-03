GTT table sur un fort rebond de ses résultats en 2023

Le spécialiste de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié GTT a publié jeudi un chiffre d’affaires de 307,3 millions d’euros pour l’exercice 2022, en baisse de 2,4% sur un an. L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) a reculé de 6,4%, à 161,1 millions et le bénéfice net s’est replié de 4,3%, à 128,3 millions, dépassant le consensus. Le groupe a enregistré 162 commandes de méthaniers sur l’ensemble de l’année écoulée, contre 68 en 2021. Il table pour 2023 sur un chiffre d’affaires compris entre 385 millions et 430 millions d’euros, un Ebitda compris entre 190 millions et 235 millions et vise un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.