Free Mobile et Bouygues Telecom déçoivent pour des raisons différentes

Tour à tour, les opérateurs télécoms Free Mobile et Bouygues Telecom, qui ont des parcs d’abonnés mobiles de taille similaire, ont publié des résultats trimestriels en demi-teinte. Mercredi, le groupe Iliad a annoncé un bénéfice net en chuté de 88%, à 59 millions d’euros sur la période janvier-mars, malgré une croissance organique de 8% de son chiffre d’affaires, à 2,2 milliards d’euros.

Ses résultats sont gonflés par l’augmentation de son nombre d’abonnés en France, en Italie et en Pologne, ses trois marchés. L’entreprise a ainsi vu son total d’abonnés augmenter de 615.000 lors des trois premiers mois de l’année, la moitié des nouveaux venus venant d’Italie. Le groupe, qui est rentré sur le marché italien de la fibre en janvier après avoir lancé son offre mobile en 2018, a dit avoir recruté 22.000 abonnés dans le fixe et 282.000 dans le mobile.

«Dans nos trois pays d’implantation, nous consolidons nos positions de leader pour le recrutement de nouveaux abonnés», indiquait mercredi Thomas Reynaud, DG du groupe Iliad, lors d’une conférence téléphonique.

Mais l’opérateur, que son fondateur Xavier Niel a retiré de la cote il y a deux ans, a subi au premier trimestre les effets de l’inflation. Contrairement à ses concurrents, notamment le leader des télécoms Orange, lui n’a pas augmenté le prix de ses offres mobiles en France et en Italie. Il a donc subi une forte hausse de ses charges, notamment celles liées à l'énergie et aux intérêts d’emprunt, précise-t-il dans un communiqué.



10,6 millions d’euros de dette

Son cash flow opérationnel a légèrement diminué, de 20 millions d’euros en 12 mois, à 229 millions d’euros. Le groupe a allégé sa dette, qui reste tout de même à 10,6 milliards d’euros, contre 10,8 milliards à fin 2022. En conséquence, son levier financier s’est amélioré à 3,1x à fin mars, contre 3,2x à fin décembre 2022, grâce au produit de cession de ses 50% dans PSO (FiberCo - coentreprise dans le domaine de la fibre - en Pologne) et la croissance de son EbitDaL (bénéfice avant intérêts).

Maintenant, le groupe table sur le segment des entreprises, «qui doit être un puissant relais de croissance», a souligné Thomas Reynaud, citant l’acquisition récente de l’entreprise cyber ITrust, en France, pour développer son offre destinée aux professionnels. Dans cette même logique, le groupe vient de lancer un nouveau service mobile en Italie qui cible les entreprises.

La veille, son concurrent Bouygues Telecom avait publié lui aussi des résultats décevants. Il affiche un chiffre d’affaires facturé aux clients de 1,4 milliard d’euros, en hausse de 6% en un an, et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) de 126 millions d’euros, en hausse de 32 millions d’euros sur un an.

Mais il n’a engrangé que 27.000 nouveaux abonnés mobiles en France au premier trimestre. Un niveau «un peu léger», commentait JPMorgan. «Le marché du mobile est clairement le plus difficile pour Bouygues Telecom», remarquait aussi Citi, soulignant que le revenu mobile par client de l’opérateur n’a pas progressé entre le quatrième trimestre de 2022 et le premier de 2023. Sur la même période, Free Mobile a engrangé, lui, 172.000 nouveaux clients. Mais Bouygues Telecom reste le troisième opérateur français en nombre d’abonnés mobiles, avec 15,2 millions, contre 14,39 millions d’abonnés chez Free Mobile.

