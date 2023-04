FINANCEMENT AUTOMOBILE - Des bénéfices longue durée

Les banquiers ont les yeux qui brillent. Depuis plusieurs mois, les opérations d’envergure sur la location longue durée (LLD) se sont multipliées dans les banques françaises. En certains points, cette activité et d’autres formes de leasing, ou plus largement la mobilité, offrent au secteur bancaire ce qu’était l’assurance il y a une quinzaine d’années. Un relais de croissance obligé. Ce type de financement coche toutes les cases. Il est très rentable en l’état, résilient pendant les crises, peu gourmand en capital, permet de mettre en place de nombreuses synergies entre tous les métiers de la banque et le marché dans son ensemble est promis à une forte croissance. Difficile de trouver mieux.

Le mouvement le plus emblématique ces dernières semaines a été le rachat par la Société Générale, via sa filiale ALD, de LeasePlan, pour devenir un des leaders européens, avec une flotte totale de véhicules de 3,5 millions de véhicules. Le directeur général de la banque, Frédéric Oudéa, n’a pas été avare en superlatifs pour qualifier ce rachat. « C’est une opération absolument majeure pour la Société Générale », a-t-il déclaré devant la presse. Mais cette transaction n’est pas la seule. En décembre, le Crédit Agricole a lui aussi annoncé une opération majeure, à savoir la création d’une coentreprise avec le constructeur automobile Stellantis qui compte d’ores et déjà une flotte de 750.000 véhicules. De son côté, Arval, la société de leasing de BNP Paribas, un des leaders mondiaux qui regroupe 1,4 million de véhicules, nourrit de fortes ambitions de développement. « Le thème de la mobilité est un axe de diversification majeur et central dans notre stratégie pour les années à venir », assure à L’Agefi Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas et responsable du retail banking. A une moindre échelle, les autres grands réseaux, tels le Credit Mutuel ou BPCE, sont aussi présents sur ce segment.

Si les banques se ruent sur cette activité, c’est d’abord parce qu’elle est rentable. Son coefficient d’exploitation moyen, c’est-à-dire les charges rapportées aux produits, se situe aux environs de 50 %. Ce niveau reste bien meilleur que celui de plus de 65 % observé en moyenne dans les banques. Mais surtout, le leasing est une activité d’échelle. Le coefficient d’exploitation marginal pour cette activité est de 30 % – un niveau exceptionnellement bon – chez certains grands du secteur. Le développement de ce métier augmente donc mécaniquement sa rentabilité, cela avec un risque maîtrisé. « Le risque de crédit est très faible sur l’automobile, d’autant que dans le cadre du leasing, c’est la banque qui est propriétaire de la voiture. Le coût prudentiel de cette activité reste donc limité », précise Stéphane Priami, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA et directeur général de CA Consumer Finance.

Ensuite, le leasing apparaît comme étant une très bonne source de diversification des revenus. « Le leasing permet de désensibiliser les revenus des taux d’intérêt, car si une partie des revenus est liée au financement, une autre est liée aux services », explique François Camilleri, directeur général délégué de BPCE Lease et président de la commission credit-bail de l’Association française des sociétés financières (ASF). Ainsi, en moyenne, la moitié des revenus provient des marges d’intérêts (c’est-à-dire la différence du taux à laquelle une banque prête et celui auquel elle se refinance), et l’autre moitié est liée aux services, et donc peu sensible aux cycles de marché. Sans compter la valeur résiduelle des véhicules lorsqu’ils sont revendus, dans un marché de l’occasion qui se développe et se structure aujourd’hui. Certaines enseignes proposent même des offres de leasing sur les véhicules de seconde main.

Enfin, les synergies de revenus avec les autres métiers de la banque sont nombreuses. L’assurance, par exemple, apporte ses produits, les réseaux et la banque d’affaire apportent des clients, aussi bien particuliers qu’entreprises. Les échanges entre métiers sont aussi divers que nombreux. « Nous sommes une banque universelle. Nous devons apporter toute la palette de service dont les clients ont besoin. Un concessionnaire automobile, par exemple, aura besoin d’une offre de leasing, mais il sera possible aussi de l’accompagner dans sa vie professionnelle et personnelle, par exemple s’il décide de céder sa concession », explique Stéphane Priami.

Le métier de la LLD est d’autant plus intéressant pour les banques que les barrières à l’entrée demeurent élevées. C’est important dans un environnement bancaire attaqué de toutes part par de nouveaux entrants, comme les fintechs. « Il y a dans ce métier des effets de taille critique très importants. Pour être leader dans ce marché, il faut maîtriser les valeurs résiduelles des véhicules – c’est-à-dire les bases de données, les datas, les expertises – et avoir aussi les capacités d’achat et de revente. Nous maîtrisons toute la chaîne de valeur de A à Z », abonde Thierry Laborde.

L’usage gagne sur la propriété

Ces avantages pour les banques ne seraient rien si le leasing n’était pas de manière intrinsèque un marché porteur. Or il bénéficie de nombreux catalyseurs, dont certains très puissants. Les mentalités évoluent, aussi bien du côté des entreprises que des particuliers. C’est aujourd’hui l’usage qui est privilégié plutôt que la propriété. La LLD dispose donc d’un avantage par rapport à la location avec option d’achat (LOA), qui entre aussi dans le champ des activités de leasing. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte d’électrification du parc automobile. Les utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers, maîtrisent moins bien le cycle de vie des véhicules qu’ils acquièrent, notamment à cause des progrès techniques très rapides dans l’électrique. « La LDD constitue un outil important pour la banque pour conseiller et financer les clients sur leur transition énergétique et environnementale », note François Camilleri.

« L’engouement des entreprises à vouloir recourir à la LLD pour constituer leur flotte est très significatif », constate Alain Van Groenendael, directeur général d’Arval. Sa société se livre chaque année à une grande enquête auprès de 5.200 entreprises en Europe. Or en 2021, 45 % des clients interrogés ont déclaré avoir l’intention d’augmenter la taille de leur flotte de véhicules, contre 8 % qui avaient l’intention de la diminuer. Sur ces entreprises, 61 % indiquent vouloir privilégier le leasing, alors qu’elles n’étaient que 39 % à vouloir le faire en 2020. Du côté des particuliers, la forte demande de ce type de financement (plus de 50 % avec la location avec option d’achat) s’explique car les loyers payés lors d’un leasing apparaissent inférieurs aux mensualités d’un crédit, l’utilisateur ne payant pas la valeur résiduelle du véhicule. Ce qui laisse au passage une place pour des services annexes. Chacun y trouve son compte.