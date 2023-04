FINANCEMENT - Alerte rouge sur l’alimentation

Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a jeté une lumière crue, en ce mois d’août, sur le réchauffement de la planète. A l’horizon 2100, « aucune région ne sera épargnée », prévient-il : une « alerte rouge pour l’humanité », estime Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Si le secteur financier réoriente déjà ses crédits et investissements afin de limiter les gaz à effet de serre (GES) en priorité dans l’énergie, qui représente 35 % des émissions dans le monde (données 2014 du Giec), son implication est encore ténue dans l’agriculture, à l’origine de 24 % des GES, devant l’industrie (21 %), le transport (14 %) ou les constructions (6 %). Les prochains rendez-vous pour la biodiversité – la 3e stratégie nationale en France et la 15e Conférence des parties à la Convention des Nations unies – pourraient révéler les responsabilités de chacun.

« L’enjeu de la transition est complexe, admet Dominique Lefebvre, président de la Fédération nationale du Crédit Agricole. Pour mener le secteur agricole vers une économie décarbonée sans repli d’activité, il faut maîtriser tous les volets d’une écologie exigeante, scientifique, financière et intellectuelle ; disposer de moyens partout ; et échanger avec chacun. Nos équipes sur tout le territoire peuvent le faire, en proximité avec les agriculteurs. » Outre la transition énergétique, agriculture et agroalimentaire (agri-agro) constituent un « domaine d’excellence » de la banque verte, les caisses régionales accordant environ 80 % des prêts à l’agriculture. Le Crédit Agricole (CA) a développé un dispositif de 2.000 conseillers agri et de banquiers conseils spécialisés dans l’agro en régions, appuyés par une Direction dédiée au sein de CASA (financement, investissement, crédit-bail, affacturage, etc.) avec des ingénieurs d’affaires spécialisés par filières. Depuis 2019, les initiatives foisonnent : offre aux circuits courts ; accompagnement de l’agriculture biologique ; 500 millions d’euros en capital-investissement dans l’agroalimentaire ; fonds CA Transition dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire (160 millions d’euros) ; participations dans les fonds Cap Agro et Supernova Invest ; soutien direct des agtechs (une start-up sur cinq hébergées dans les Villages by CA travaille dans l’agri-agro) ; garantie bancaire gratuite en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et le Fonds européen d’investissement ; 3,5 milliards d’euros de crédits (en 2020) pour le renouvellement d’équipement avec Agilor ; etc.

Dynamique française

« Les Banques Populaires ont aussi lancé en mars une version ‘green’ de leur offre de crédit pour l’agro-équipement existant depuis 15 ans, Agrilismat, précise Nicolas Darbo, associé du cabinet de conseil en stratégique Accuracy. Elles se donnent un objectif de production de 1 milliard d’euros de crédits ‘green’ d’ici à 2024, soit 20 % de la production totale des crédits agricoles professionnels qu’elles réalisent sur la période. Ces financements contribuent à verdir le bilan de BPCE : une préoccupation pour tous les groupes bancaires », du Crédit Mutuel à la Société Générale (lire aussi pages 36-37). BNP Paribas a ainsi adhéré à la Net-Zero Banking Alliance des Nations unies : une démarche qui s’inscrit dans sa trajectoire participant à la neutralité carbone en 2050, annoncée en mai. Dans ce cadre, la filiale de gestion d’actifs du groupe a établi une feuille de route dédiée à la biodiversité. BNP PAM s’engage à publier les empreintes « eau » et « forêts » de ses portefeuilles d’investissement, à analyser les risques de ces ressources naturelles à l’échelle des entreprises qu’elle détient en portefeuille, des secteurs d’activité et de ses fonds ouverts. Elle prévoit également de soutenir les efforts mondiaux pour mettre fin à la déforestation d’ici à 2030.

Coopératives agricoles, industriels de la transformation et de la distribution alimentaire : la plus jeune des banques universelles françaises, La Banque Postale (LBP), est elle aussi présente auprès des entités agricoles et agroalimentaires depuis 2015. « Ce secteur est éligible à l’ensemble de notre offre de crédit, y compris au prêts verts, indique un porte-parole à L’Agefi Hebdo. D’autres offres de financement devraient être proposées, notamment au secteur viticole. » LBP cite un exemple récent de financement bancaire d’acquisition et de refinancement de dette dans le cadre du rachat d’un groupe familial agroalimentaire collecteur privé de céréales en Europe : « Ce financement bancaire, indexé à des critères de responsabilité sociale et environnementale, répond à la taxonomie européenne. A travers cette opération de concentration qui voit l’émergence d’acteurs majeurs français d’envergure internationale afin de favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient et responsable, La Banque Postale participe à la valorisation des territoires et au maintien de la souveraineté alimentaire française. » Le groupe public entend ainsi favoriser une transition juste répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques, en lien avec sa raison d’être. Par ailleurs, sa filiale de gestion d’actifs, LBP AM, dispose de deux fonds d’investissement socialement responsable intégrant les thématiques des énergies renouvelables, du transport et de la mobilité durables, des bâtiments verts, de l’économie circulaire, des solutions et services environnementaux, mais aussi de l’agriculture et de l’alimentation soutenables, comme de la santé et du bien-être.

Cette dynamique récente des acteurs français du financement et de l’investissement ne doit toutefois pas cacher une réalité : l’ensemble « agri-agro » traverse une période difficile. « Pendant toute l’année 2020, malgré le Covid, la chaîne a continué de fonctionner », constate Dominique Lefebvre, qui considère que « la crise a recentré la logique économique au niveau national, voire régional », mais « d’autres facteurs entrent en ligne de compte. En aval, la France ne cesse de perdre des parts de marché dans l’agroalimentaire mondial. En amont, certains producteurs français ont souffert d’événements climatiques, avec des pertes parfois très conséquentes dans l’arboriculture et chez les betteraviers ».

Sécuriser le système

L’agriculture a un impact sur la biodiversité, mais est aussi victime des catastrophes naturelles. Or la planète comptera 2 milliards d’habitants de plus en 2050. Il faudrait donc accroître de 50 % la production alimentaire. Difficile, dès lors, pour le système alimentaire mondial, qui contribue aux émissions de GES à raison de 60 % pour la production et 40 % pour la transformation, de réduire son empreinte. « En Afrique, qui peine déjà à se nourrir, la population va doubler d’ici à 2050. Les rendements sont faibles, les surfaces petites. Les premiers s’améliorent, mais le changement climatique va ralentir leur croissance. La sécurité alimentaire est en jeu, explique Jean-Christophe Debar, ancien directeur de la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde. A défaut de pouvoir acheter à l’étranger et d’augmenter les rendements, les populations vont étendre les terres cultivables. » Des mesures doivent être prises « en vue de répondre aux besoins des pays tiers, mais aussi pour alléger la tension sur les terres cultivables favorisant la déforestation, ajoute cet expert, qui conseille l’association PluriAgri. En fait, enjeux de sécurité alimentaire et environnementaux sont étroitement mêlés ». Au niveau européen, la réforme de la politique agricole commune (PAC) intègre des objectifs pour une agriculture plus durable : 25 % de bio, un programme « de la ferme à la table », etc. « Mais le débat est compliqué par le Pacte vert (Green Deal) qui va continuer à être négocié, estime Jean-Christophe Debar. Les va-et-vient entre PAC et Green Deal vont prendre quelques années, mais la direction est donnée. »

Gestion de l’eau, sélection variétale, énergies renouvelables, nouvelles technologies, etc. : des moyens devront être mis en place, avec des aides publiques, mais aussi le soutien du secteur financier, n’en déplaise à certains théoriciens. Si la réglementation n’est pas encore finalisée, certaines pressions de marché commencent à s’exercer. Coordonné par l’organisation non gouvernementale britannique ShareAction, une coalition de 115 sociétés de gestion et fonds de pension gérant 4.200 milliards de dollars d’encours – dont l’Erafp, Ecofi Investissements, La Banque Postale AM et Sycomore AM pour la France – souhaite ainsi que les banques aillent au-delà d’initiatives du type Net Zero Banking Alliance.

CNP ASSURANCES S’ENGAGE

Fin mai, CNP Assurances a publié son rapport sur l’investissement responsable 2020 en le plaçant sous le signe de la biodiversité et du climat. « Je suis convaincu que le changement climatique et la perte de biodiversité sont des défis inséparables qui doivent être relevés ensemble, à la fois par les gouvernements, les entreprises et les investisseurs », a déclaré Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances (photo). La compagnie intègre dans sa démarche un dialogue avec certaines entreprises sur la dimension « alimentation » ou matières premières (l’huile de palme, par exemple), précise un porte-parole à L’Agefi Hebdo. Forte d’un portefeuille d’investissement de plus de 300 milliards d’euros, la filiale d’assurances de La Banque Postale est actionnaire, via le fonds stratégique de participations d’Elior, qui revendique une démarche responsable avec son Positive Foodprint Plan. Elle investit également dans la foodtech, en direct (Feed, Frichti, Karnott) ou via des fonds, également actifs dans l’agritech : l’agriculture de précision (usage de drones, de capteurs…), l’accroissement des besoins de certification (notamment autour de la durabilité), la création de circuits courts et circulaires, les nouveaux modes de production comme les fermes urbaines ou les nouveaux modes d’alimentation (protéines végétales, nouvelles protéines animales...).