Face aux scandales de l’audit, la digitalisation s’impose

Jean-François Serval, président de Groupe Audit, Serval & Associés

Au-delà de l’aspect événementiel des scandales qui secouent régulièrement le monde de l’audit, notre profession vit une mutation portée par la révolution digitale. Un mouvement de fond qui transforme les enjeux de la sécurité des échanges et de l’analyse des transactions, sur lequel se penche un ouvrage collectif de la Business School Neoma*. Il est clair que l’audit financier ne peut plus être basé sur le contrôle de documents « papier ». Tout mouvement électronique laisse une trace. Mieux encore, la réalité des pièces et le rapprochement d’avec les transactions, lorsqu’elles ont une traduction digitale, permet de créer une chronologie des procédures suivies pour les reconstituer dans leur matérialité et ainsi de les comparer avec les procédures écrites qui précèdent normalement le déploiement d’un système informatique. Avec les intégrateurs de données et les moteurs de croisement, la partie double peut se comparer à une super-blockchain, car fonctionnant dans un espace multidimensionnel comme multi-matriciel, et non seulement plane.

L’objet de la transaction est identifié depuis sa fabrication et son parcours jusqu’au lieu de livraison. Evidemment, l’auditeur voit dans ces nouvelles façons d’appréhender toutes les interactions simultanées, la possibilité d’évaluer « la normalité » du transfert de propriété et, à l’infini, le comportement des acteurs et les anomalies de « valeur ou prix ». Un projet de réforme internationale de la profession portant sur l’organisation, la réglementation et l’enseignement, doit être mené pour surmonter les défaillances du métier d’auditeur. Un cadre théorique commun doit être établi sur la base d’une différenciation entre, d’une part, ce qui est la matérialité d’un échange et, d’autre part, sa transposition dans le monde normé du système monétaire et comptable.

La technologie actuelle permet la conception de moteurs de recherche qui, par leurs croisements, relient ces deux espaces en notant que si l’espace de la représentation peut toujours être modifié, celui de la réalité est infalsifiable pour la simple raison que le déroulé du temps – la chronologie – est une suite continue et inviolable. Le concept de la blockchain est construit sur cette vérité. Par le raccordement de ces espaces, le logiciel nouveau assure la lisibilité de l’activité de tout agent économique, la cohérence des comptes et permet la vérification du comportement « financier » de tout individu par rapport à un système de normes.

Le contrôle qui ne peut plus porter que sur des documents digitaux ne peut plus se faire qu’avec des outils adaptés permettant d’accéder aux données et aux transactions, de les regrouper selon la chaîne continue que constituent les transactions économiques. Les scandales récents (Rossignol, Wirecard, William Saurin ou Parmalat) ont été caractérisés par la non-réciprocité ou l’inexistence d’une réalité derrière les soldes comptables. La digitalisation mondiale des transactions devrait être en mesure d’apporter une contribution significative à la réduction de la survenance des sinistres que la sanction ne peut pas en général réparer, comme cela a été vu dans l’affaire Madoff. La voie digitale est une option qui s’impose de fait, car elle permet de pourchasser tous les types de fraudes où qu’elles soient commises et de mieux étudier la typologie et la méthodologie de leurs auteurs pour mieux les sanctionner.

*Audit & performance : Stratégies et outils de pilotage des entreprises, Pearson.