Eramet fait ses débuts dans l’obligataire durable

Eramet a émis jeudi avec succès sa première obligation indexée sur des critères environnementaux. Le groupe minier français, qui est noté Ba2 par Moody’s et BB+ par Fitch, a placé un sustainability linked bond (SLB), une obligation indexée sur des critères durables, à 5 ans d’un montant de 500 millions d’euros avec un livre d’ordres de 875 millions d’euros jugé correct.

Cette maturité permet d’attirer les fonds à échéance mais l’entreprise a aussi joué sur le caractère ESG (prenant en compte l’environnement, la gouvernance et les problématiques sociétales) de l’émission. Ce qui lui a permis de relever le montant initialement envisagé qui était de 300 millions, puis 400 millions au moment du lancement de l’opération jeudi.

Certains investisseurs n’ont toutefois pu y participer en raison de l’activité minière. «Le caractère cyclique de l’émetteur et une histoire passée compliquée ont aussi pu rendre réticents certains opérateurs», relève Benoît Soler, gérant chez Keren Finance, qui a participé à l’émission. «Mais le profil de l’émetteur est aujourd’hui moins risqué», affirme ce dernier. Les foyers de pertes historiques ont été cédés et le périmètre géographique a évolué. La société a par ailleurs affiché en 2022 des résultats exceptionnels. Ces résultats ont certes été tirés par les prix élevés des matières premières, mais l’activité devrait rester soutenue dans les prochaines années, car Eramet est présent dans des métaux critiques pour la transition énergétique comme le lithium.

Rendement de 7,125%

Surtout, les investisseurs ont été attirés par le rendement proposé. Celui-ci a légèrement été réduit par rapport à une indication initiale (IPT) de 7,25%, mais à 7,125% il reste attrayant. Le coupon est de 7%. «Nous avons participé, car nous sommes bien payés, et ce, malgré un programme d’investissements très important, souligne le gérant de Keren Finance. L’entreprise promet un retour sur investissement rapide qui pourrait être inférieur à la durée de 5 ans de l’obligation.» Quelques jours plus tôt, Ford Motor, qui est également noté BB+, a proposé un coupon de 100 points de base inférieur.

Ce coupon plus élevé se justifie aussi par un marché primaire plus actif avec une concurrence plus importante. En émettant un SLB, Eramet a aussi pu se distinguer sur ce marché. Comme pour la plupart de ces structures, l’entreprise s’est fixé des objectifs de réduction d’émissions (Scope 1&2) assez classiques, mais elle se distingue par des objectifs sur le Scope 3, correspondant aux émissions indirectes de gaz à effet de serre. «Le fait de fixer des objectifs au niveau des fournisseurs est plutôt positif», relève Benoît Soler. La pénalité en cas de non-respect des objectifs est néanmoins peu incitative puisqu’elle est de 12,5 points de base et uniquement la dernière année. «Pour une société high yield, il y a aujourd’hui peu de différence en termes de coût de financement à émettre dans un format ESG comme le SLB car ces émissions sont moins rares», souligne Raffaela Tommaselli, gérante high yield chez Eurizon AM. Cette émission va permettre de rembourser les 430 millions d’euros encore en circulation d’une obligation arrivant à échéance en 2024. Les prochaines échéances obligataires sont en 2025 (300 millions) et en 2026 (deux fois 50 millions). A fin 2022, l’entreprise affichait un levier limité de 1,2 fois, mais, comme l’activité d’Eramet, celui-ci est cyclique. ABN Amro, Crédit Agricole CIB, Citi, HSBC, Natixis et Société Générale CIB étaient chefs de file.