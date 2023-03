Eramet entend jouer un rôle significatif dans la transition énergétique

La solide structure de bilan retrouvée par Eramet lui permettra de financer l‘accélération de ses projets d’investissement cette année malgré le repli attendu du cours des minerais. Son flux de trésorerie disponible a bondi de 57% à 824 millions d’euros durant l’exercice écoulé, ce qui a débouché sur une diminution de 63% de sa dette nette à 344 millions au 31 décembre 2022, montrent ses comptes annuels publiés mercredi soir. D’un an sur l’autre, son ratio d’endettement net sur capitaux propres est ainsi passé de 70% à 15%, tandis que son levier financier a été ramené à 0,2 fois son excédent brut d’exploitation (Ebitda), contre un niveau de 0,9 fois au 31 décembre 2021. Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale le versement d’un dividende en hausse de 40% à 3,5 euros par action au titre de l’exercice 2022.

En incluant un prêt à terme de 480 millions d’euros refinancé le mois dernier, avec une nouvelle maturité fixée à janvier 2027, la liquidité totale du groupe minier français atteint désormais 2,81 milliards d’euros, dont 1,67 milliard grâce à sa trésorerie et le reste sous la forme de facilités de crédit non tirées. Il pourra ainsi largement faire face à des échéances de dette s’élevant à 405 millions d’euros en 2023, 758 millions en 2024 et 422 millions en 2025. Le solde, soit 427 millions d’euros, est étalé sur les années suivantes.

Une réduction de 40% de son intensité carbone depuis 2018

«Eramet dispose désormais d’actifs opérationnels solides et de moyens financiers permettant de développer ses projets ambitieux et prometteurs dans le lithium, en Argentine et en France, dans le nickel-cobalt en Indonésie et dans le recyclage de batteries en France. Ces projets, porteurs de forte croissance à moyen terme, nous positionnent en acteur minier et métallurgique de référence au service de la transition énergétique», a déclaré Christel Bories, PDGdu groupe. Les actions menées en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) sur le plan industriel ont déjà permis à Eramet de réduire de 40% son intensité carbone depuis 2018, dépassant ainsi son objectif initial d’une baisse de 26% à l’horizon 2023.

La finalisation, attendue dans les prochaines semaines, du recentrage stratégique entrepris par le groupe via descessions d’actifslui donnera une marge de manœuvre accrue pour se consacrer d’ici à 2025 à son développement sur ses marchés traditionnels (manganèse, nickel, sables minéraux) et sur de nouveaux marchés comme le lithium et le cobalt, indispensables au succès de la transition énergétique. Son budget d’investissement atteindra en conséquence 600 millions d’euros pour l’année 2023, dont la moitié sera destinée à des projets de croissance. Ce montant exclut 85% de l’investissement de 310 millions d’euros lié au projet lithium en Argentine, qui sera en grande partie financé par son partenaire chinois Tsingchan, premier producteur mondial d’acier inoxydable. L’an dernier, sur des investissements totalisant 436 millions d’euros réalisés par Eramet, environ 46% étaient affectés à des projets de croissance.

Le groupe table pour l’exercice en cours sur de nouveaux records de production sur ses deux principaux sites, la mine de nickel de Weda Bay en Indonésie et sa mine de manganèse au Gabon. En tenant compte du maintien à un niveau élevé des coûts de l’énergie, il anticipe «un Ebitda ajusté aux alentours de 1,2 milliard d’euros en 2023», en net recul par rapport au montant de 1,9 milliard atteint l’an dernier.