Engie électrise le marché en relevant ses objectifs à moyen terme

En dépit de la forte baisse des prix du gaz depuis six mois, Engie se montre confiant dans ses perspectives de croissance. L'énergéticien français a relevé mardi ses objectifs à moyen terme à l’occasion de la publication de ses résultats 2022, permettant à son titre de signer la plus forte hausse du CAC 40, avec un gain de 4,8% en clôture, à 14,25 euros.

Pour l’année en cours, le groupe vise un résultat net récurrent part du groupe (RNRPG) compris entre 3,4 et 4 milliards d’euros après avoir dégagé 5,2 milliards d’euros l’an dernier soit un bond de 79% d’une année sur l’autre. Mieux, le groupe dirigé par Catherine MacGregor témoigne de sa confiance pour les millésimes suivants. En 2024, le RNRPG est attendu entre 3,8 et 4,4 milliards d’euros avant d’atteindre 4,1 à 4,7 milliards d’euros en 2025. Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif d’un taux de distribution de 65% à 75% du résultat sur la période.

«Ces objectifs sont en ligne avec le consensus des analystes pour les deux prochaines années - bien que certains craignaient que ce consensus soit trop élevé - en revanche ils dépassent nettement les prévisions pour 2025», note UBS. Les analystes anticipaient en moyenne un résultat de 3,7 milliards d’euros en 2025. Ces prévisions devraient atténuer les inquiétudes du marché concernant d'éventuelles révisions en baisse des perspectives de bénéfices d’Engie, abonde Nadège Tillier, responsable de la recherche sur le crédit aux entreprises chez ING.

Décarbonation de l’industrie et renouvelables

Le marché craignait en effet un difficile retour sur terre pour l'énergéticien après une année 2022 hors norme. Le chiffre d’affaires du groupe s’est envolé de 60% au cours de l’année écoulée tandis que son résultat opérationnel a bondi de près de 50%, tous deux portés par «des conditions de marché sans précédent».

Le groupe a notamment profité de sa position d’acheteur et vendeur d'énergie sur les marchés pour tirer parti de la flambée des prix du gaz. Le résultat opérationnel des activités de trading, appelées «Global Energy Management & Sales» (GEMS), a ainsi été multiplié par cinq, à 2,6 milliards d’euros en 2022.

Le groupe ne prévoit pas un tel effet en 2023 ni au cours des années suivantes. Toutefois, le résultat opérationnel de GEMS «devrait rester supérieur au niveau historique de 2020-2021 en raison de la croissance de l’activité commerciale mais aussi de la complexité des marchés de l'énergie qui devrait perdurer avec un niveau attendu encore élevé d’optionnalité et de volatilité », a-t-il indiqué.

Pour atteindre ses objectifs 2025, Engie mise surtout sur ses activités de production d'électricité - d’origine renouvelable ou thermique - et sur l’installation d’infrastructures énergétiques chez les gros industriels soucieux d’optimiser leur consommation et de «décarboner» leur production.

Hausse des investissements

Le groupe prévoit d’augmenter fortement ses investissements «de croissance», qui passeront de 9,8 milliards d’euros pour la période 2021-2022 à un montant de 24 à 25 milliards d’euros sur la période 2023-2025, en accélérant sur les énergies renouvelables (éolien offshore, solaire), l’hydrogène bas carbone et le biogaz. Le groupe prévoit également 7 à 8 milliards d’euros d’investissements de maintenance de ses infrastructures existantes, notamment son réseau gazier, le plus vaste d’Europe, et 9 milliards d’euros de provisions liées à ses centrales nucléaires belges.

Ces investissements conséquents seront financés grâce aux flux de trésorerie opérationnels. Ces derniers se sont élevés à 8 milliards d’euros en 2022 et devraient atteindre 40 milliards d’euros sur la période 2022 à 2025, selon Engie. Le groupe réinvestira également une partie du produit de la vente de son pôle de services multi-techniques Equans à Bouygues pour 6,1 milliards d’euros.

Pour l’ensemble de ses activités hors nucléaire, Engie a précisé qu’il visait un retour sur capitaux employés moyens (ROACE) compris entre 7% et 9% à moyen terme, contre 6,5% en 2021. «Nous pensons que la stratégie de croissance à moyen terme d’Engie ne se reflète pas encore pleinement dans les attentes du marché», souligne Nadège Tillier chez ING.

A la lumière des nouvelles perspectives du groupe, les anticipations des analystes pourraient s’ajuster à la hausse et permettre au titre de prolonger son rebond, d’autant plus qu’il a encore du retard à rattraper sur le CAC 40. L’indice parisien a gagné 13% depuis le début de l’année, contre une hausse de seulement 6,1% pour l'énergéticien.