Elior bondit après la confirmation du rachat par Derichebourg Multiservices

Adrien Paredes-Vanheule

Lazard Asset Management a annoncé, ce mercredi, l’acquisition d’un family-office américain baptisé Truvvo Partners et gérant 3,8 milliards de dollars d’actifs. Les deux entités sont réunies au sein de Lazard Family Office Partners, qui gérera environ 8 milliards de dollars pour le compte de familles et de clients privés américains de Lazard AM et qui fournira des conseils et solutions d’investissements sur les marchés publics et privés.