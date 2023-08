Deux pétroliers fusionnent dans le bassin le plus prolifique des Etats-Unis

A l’heure où les grands pétroliers cherchent à se diversifier et préparent la transition énergétique, d’autres ont une stratégie plus terre-à-terre. C’est notamment le cas de l’Américain Permian Resources, dont le nom résume à lui seul l’essentiel de sa stratégie : accumuler les ressources dans le célèbre bassin permien. Cette zone géologique située au Texas et dans le sud du Nouveau-Mexique est au cœur de la puissance pétrolière des Etats-Unis. Portée par la révolution du pétrole de schiste, sa production est passée de 900.000 barils par jour en 2010 à 5,8 millions barils par jour en juillet 2023. Et Permian Resources compte bien devenir un de ses principaux acteurs.

A lire aussi:

10 milliards de dollars

Moins d’un an après sa création suite à la fusion entre Centennial Resource Developpement et Colgate Energy Partners, le groupe veut acquérir un autre spécialiste du bassin permien dans une opération à 4,5 milliards de dollars dette nette comprise. Il propose aux actionnaires d’Earthstone Energy de recevoir 1,446 titre Permian pour chaque action détenue ce qui leur offrirait au global 27% du nouvel ensemble valorisé 10 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière.

La transaction, qui est soutenue par les conseils d’administration des deux sociétés, permettrait à Permian d’intégrer le top six des plus gros acteurs de la zone avec une production passant de 166.000 barils équivalent pétrole par jour à environ 300.000. Les dirigeants attendent 175 millions de dollars de synergies de ce rapprochement, notamment en portant le niveau d’efficacité d’Earthstone au niveau de celle de Permian. En attendant, sans doute, une nouvelle opportunité pour grossir encore.

A lire aussi: