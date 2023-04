« Des modèles de risques sont entièrement à revoir »

Jérôme Legras, associé-gérant et directeur de la recherche d’Axiom Alternative Investments

Credit Suisse est rattrapé par deux affaires. Quelle est la pire : Greensill ou Archegos ?

Si le fonds Archegos n’avait pas été créé par un individu déjà sanctionné pour délit d’initié, j’aurais répondu Greensill Capital. Dans cette affaire, les signaux d’alerte sur les opérations de financement de factures ont été nombreux. Et personne, dans la banque privée, la gestion d’actifs ou la banque d’investissement, ne les a pris en compte. Greensill révèle un problème de culture du risque chez Credit Suisse. Lorsque l’affaire Greensill a été rendue publique, Credit Suisse a cherché à sauver son image. La banque a changé de stratégie lorsque s’est ajoutée celle d’Archegos. Et elle lui coûte plus cher : 4,5 milliards d’euros. Dans le dossier Greensill, Credit Suisse peut récupérer des fonds, mais aussi être confronté à des contentieux, voires des provisions supplémentaires, face à un « trou » de 2 ou 3 milliards d’euros. On peut s’attendre, in fine, à un accord à l’amiable.

Dans les deux cas, s’agit-il uniquement de culture du risque ?

Credit Suisse ne peut pas se dispenser d’une réflexion de fond en la matière. Mais l’affaire Archegos pose un autre problème : ses modèles sont entièrement à revoir. Au-delà des provisions, ce sont des années de travail sur le système d’information. Or connaître l’efficacité, la nature et le coût des investissements informatiques est difficile. Dans toutes les banques, on est face à une boîte noire. D’autant que des évolutions sont déjà en cours pour répondre aux exigences réglementaires de Bâle 4 et du FRTB (Fundamental Review of the Trading Book, NDLR).

La banque a dû lever du capital. Si elle doit aussi réaliser des cessions, celle de la gestion d’actifs est-elle réaliste ?

Credit Suisse a annoncé par anticipation sa perte et ses résultats trimestriels, finalement pas si mauvais. Sa levée de fonds a donc surpris les investisseurs, mais elle s’est déroulée de façon assez standard, avec une décote de 8 % à 9 %. L’hypothèse de la cession de la gestion d’actifs est plutôt liée au contexte. La Société Générale, ING… d’autres groupes bancaires y réfléchissent, à cause de la course à la taille dans l’asset management. Céder sa gestion amputerait Credit Suisse d’environ 1,5 milliard de revenus sur 5 milliards de revenus au total pour sa division international wealth management. La banque privée, qui y est intégrée, peut fonctionner sans gestion d’actifs interne. En revanche, l’inverse est plus compliqué. Céder son asset management, qui ne mobilise guère de fonds propres, n’aura qu’un effet marginal sur l’effet de levier de la banque. Et c’est son principal problème.