Cisco va ouvrir un nouveau centre de conception de puces en Espagne

Le géant américain des serveurs et logiciels Cisco Systems va ouvrir un nouveau centre de conception de puces à semi-conducteurs dans la ville de Barcelone, en Espagne, a annoncé jeudi le bureau du Premier ministre Pedro Sanchez. Il a déclaré que le projet faisait partie du plan PERTE de subventions gouvernementales pour la recherche et le développement de semi-conducteurs utilisant les fonds de secours de l’Union européenne en cas de pandémie, qui alloue jusqu'à 12 milliards d’euros, sans fournir plus de détails financiers sur l’investissement.

L’annonce intervient un jour après que l’unité espagnole de Volkswagen, Seat, a annoncé qu’elle irait de l’avant avec un projet de 10 milliards d’euros pour fabriquer des véhicules électriques et des batteries en Espagne.