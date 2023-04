Catherine McGuinness : « Nous appelons les Européens à faire preuve de pragmatisme »

Catherine McGuinness, cheffe politique de la City of London, souhaite voir la coopération dominer la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Entretien exclusif pour L’Agefi Hebdo.

Quel a été l’impact du Brexit sur la City jusqu’à présent ?

Le Brexit a entraîné un ajustement. Nous avons perdu certaines actions (au profit des Bourses d’Amsterdam et de Paris, NDLR) mais, concernant les emplois, les délocalisations se situent dans la fourchette basse de ce qui avait été anticipé. Les entreprises s’ajustent à ce nouveau monde. Pour autant, nous sommes déçus de l’état de la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE). Nous espérions quelque chose de plus ambitieux pour les services financiers et le secteur de l’assurance. Cependant, nous sommes satisfaits de la signature d’un protocole d’accord.

Qu ’attendez-vous de ce protocole d’ accord ?

Nous espérons qu’il permettra d’établir un forum de discussions, que nous pourrons dialoguer au sujet d’approches communes aux défis que nous partageons. Les équivalences sont un sujet à part. A l’heure qu’il est, la balle est clairement dans le camp de nos partenaires européens. L’UE aurait pu prendre une décision sur ce sujet sans délai. Nous appelons les Européens à faire preuve de pragmatisme. Nous avons conscience que le sujet est éminemment politique. Nous souhaiterions que la relation de l’UE avec le Royaume-Uni se transforme en une relation normale avec un pays tiers en dépit de la concurrence qui existe entre nous – celle-ci existait déjà avant le Brexit. Il est souhaitable que le pragmatisme domine de nouveau car nous avons besoin l’un de l’autre.

En 2016, près d’un salarié sur cinq à la City était originaire de l’UE. Le Brexit n’a-t-il pas

diminué la capacité des entreprises à recruter des salariés européens ?

Notre secteur est un secteur mondial qui dépend d’une main-d’œuvre mondiale. La liberté de mouvement des salariés dans le cadre de l’UE était l’un des outils qui permettait aux entreprises de recruter leurs salariés, mais notre nouveau système migratoire autorise les Européens à venir travailler ici. Nous sommes particulièrement satisfaits de l’annonce qui a été faite en février concernant la création d’un visa spécial pour les entreprises de la fintech. Il est très important que le gouvernement soutienne les entreprises qui veulent recruter des talents internationaux.

La Bourse de Londres n’est plus la première d’Europe pour les actions depuis que les entreprises européennes ne peuvent plus être cotées à Londres…

La dimension européenne de notre activité ne représente qu’une partie de ce que nous faisons. Nous sommes au centre d’un marché global. Ce qui est critique pour notre activité, c’est le cadre réglementaire dans lequel nous opérons. Je suis favorable aux suggestions qui ont été faites récemment dans le rapport Hill [l’ancien commissaire européen aux services financiers Jonathan Hill a remis un rapport sur la City au chancelier de l’Echiquier, NDLR]. Il est vital que nous soutenions les marchés émergents. Et nous conservons le plus grand secteur financier d’Europe même si nous ne faisons plus partie de l’UE.

Quelles règles voudriez-vous voir modifiées ?

Il ne s’agit pas de dérégulation. Les suggestions selon lesquelles nous allions nous transformer en Singapour-sur-la-Tamise après le Brexit étaient mal fondées. Il est important de prendre en considération les standards internationaux qui constituent le cadre dans lequel nous opérons. Le rapport Hill qui a suggéré des modifications concernant l’entrée des entreprises en Bourse constitue un bon exemple des changements que nous soutenons. Nous pouvons adapter les règles aux nouveaux types d’entreprises.

Post-Brexit, la City doit-elle prendre un nouveau tournant stratégique ?

Il y a trois axes sur lesquels nous réfléchissons en ce moment. D’abord, la réponse à la pandémie et comment nous réagissons à ce genre de crises. A ce sujet, il se passe des choses intéressantes dans le secteur de l’assurance, qui est l’une des grandes forces de notre écosystème et le dépositaire de l’analyse de données. Ensuite, le défi posé par le climat, comment financer les solutions au changement climatique et comment y répondre de manière générale. Enfin, la grande révolution technologique accélérée par la pandémie. Ces trois domaines sont, à eux seuls, riches en opportunité pour la City.

Quelles sont les innovations dans la fintech ?

Le secteur de la fintech s’est montré à la hauteur du défi posé pour la pandémie. Maintenant, il faut que nous restions en pole position dans ce domaine, que nous continuions à innover. De surcroît, l’expansion du secteur nous expose à des risques plus importants de piratage. Depuis que nous travaillons tous de chez nous, nous sommes plus vulnérables aux cyber-risques. L’assurance a un rôle majeur à jouer. Il faut aussi que Londres reste une ville attractive, où il se passe beaucoup de choses.

Londres peut-il être un centre de la finance verte ?

Londres a déjà beaucoup d’expertise dans ce domaine. Des obligations vertes sont échangées à la Bourse par exemple. La finance verte mais également la responsabilité environnementale et sociale des entreprises sont au centre de l’attention de beaucoup de personnes. L’environnement est au centre des préoccupations de nombre d’entreprises que je rencontre parce que nous réalisons que c’est un défi que nous devons relever et que nous devons financer. Il faut se pencher sur le cadre réglementaire international (de la finance verte, NDLR) afin que les investisseurs sachent exactement dans quoi ils investissent.

La pandémie a vidé la City de ses salariés. Vont-ils revenir ?

La City est très calme en ce moment mais les entreprises nous disent qu’elles sont déterminées à faire revenir leurs salariés pour qu’ils puissent organiser des sessions de réflexion et de formation. Nous, les gardiens du Square Mile, devons faire en sorte qu’en dehors des bureaux, la City soit un endroit agréable, qu’il y ait des espaces verts où les gens peuvent s’attarder et que les activités culturelles reprennent elles aussi. Nous sommes impatients d’accueillir les salariés en juin, quand ils seront autorisés à revenir. Je suis optimiste mais la City est un géant endormi que nous devons réveiller.

Propos recueillis par Amandine Alexandre-Hugues, à Londres