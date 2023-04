Burrus et Siaci Saint Honore en bonne voie pour un rapprochement mi-novembre

La Commission européenne a donné son feu vert aux groupes Siaci Saint Honoré et Burrus (comprenant les courtiers Diot et LSN) dans le cadre de l’opération de rapprochement annoncée le 2 juillet, a appris L’Agefi. Une fois les dernières autorisations obtenues hors périmètre de la Commission, le closing devrait être effectif mi-novembre.

Le nouveau groupe, Diot Siaci, sera présidé par Pierre Donnersberg et dirigé par Christian Burrus. Il rassemblera près de 5.000 collaborateurs dans plus de 40 pays pour un chiffre d’affaires cumulé autour de 665 millions d’euros réalisé l’an dernier (465 millions pour Siaci Saint Honoré et 200 millions pour le groupe Burrus).

Se voulant « leader européen indépendant du conseil et du courtage », il déploiera son offre en France et à l’international, et s’appuiera sur ses nouveaux actionnaires, le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan, aux côtés duquel investissent également Bpifrance, Cathay Capital et d’autres investisseurs minoritaires dont Ardian. Charterhouse Capital Partners, principal actionnaire depuis 2018 de Siaci Saint Honoré, cèdera sa participation majoritaire.