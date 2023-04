Bruxelles dévoile la liste des plateformes soumises aux obligations de la loi sur les services numériques

Les échéances se précisent pour le tout nouveau cadre juridique qui sera appliqué par Bruxelles aux grands groupes technologiques. Un an après l’adoption de l’Acte sur les services numériques, ou Digital Services Act (DSA), la commission européenne a dévoilé mardi la liste des plateformes en ligne qui devront se conformer à cette régulation sans précédent.

Elles seront soumises à des règles renforcées, dont un audit annuel indépendant, pour s’assurer qu’elles luttent efficacement contre la désinformation, la haine en ligne ou les contrefaçons.

Parmi celles-ci figurent des mesures visant à lutter contre les contenus illicites en ligne, l’interdiction de la publicité ciblée «fondée sur le profilage des enfants ou sur des catégories particulières de données à caractère personnel telles que l’appartenance ethnique, les opinions politiques ou l’orientation sexuelle», et l’interdiction du ciblage publicitaire chez les mineurs, rappelle la Commission européenne dans un communiqué. Les «dark patterns», ces tactiques visant à tromper les gens pour qu’ils donnent des données personnelles à des entreprises en ligne, seront également interdits.

En outre, les internautes bénéficieront de nouveaux droits, dont ceux «de saisir une plateforme d’une plainte, de solliciter le règlement extrajudiciaire d’un litige, de déposer une plainte auprès de leur autorité nationale».

With great scale comes great responsibility 🇪🇺



Extra #DSA obligations as of 25 August for:



AliExpress

Amazon Store

AppStore

Bing

Booking

Facebook

Google Maps

Google Play

Google Search

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter

Wikipedia

YouTube

— Thierry Breton (@ThierryBreton) April 25, 2023

«Le compte à rebours a commencé pour ces 19 très grandes plateformes en ligne et moteurs de recherche», a déclaré le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton.

Les 19 plateformes qui figurent dans cette liste ont pour point commun d’avoir une audience supérieure à 45 millions d’utilisateurs mensuels au sein de l’Union européenne. Sans surprise, les principaux services en ligne des Big Tech y figurent, tels les moteurs de recherche Google Search et Microsoft Bing ; des sites d’e-commerce, tels l’Américain Amazon, l’Allemand Zalando et le Chinois AliExpress, ainsi que le comparateur Google Shopping ; les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, Pinterest et Snapchat ; les AppStores Google Play et Apple Store ; ainsi que Google Maps, YouTube, la plateforme de réservation de chambres d’hôtels Booking, ou encore l’encyclopédie en ligne Wikipedia. Bruxelles passe au crible d’autres services proches des 45 millions de visiteurs européens, qui pourraient s’ajouter à cette liste.

Tous auront quatre mois, soit jusqu’au 25 août, pour respecter plusieurs obligations liées à ce statut, avec un «audit à blanc» d’ici là. Si elles ne conforment pas aux obligations du DSA, elles encourront des amendes allant jusqu'à 6% de leur chiffre d’affaires mondial, ainsi qu'à une exclusion temporaire d’Europe.

Pour s’y conformer, les plateformes devront, en outre, remettre tous les ans un rapport sur l’ensemble des risques liés à leurs services, et sur leurs actions pour y pallier. Les plateformes devront aussi se soumettre à des audits externes. Elles devront aussi ouvrir leurs algorithmes aux experts de l’exécutif européen et d’offrir un accès à leurs données à des chercheurs agréés.

