BNP Paribas se réorganise autour de l’épargne long terme

Rendre accessible aux clients un ensemble de solutions sur le marché de l’épargne long terme et de la retraite » : c’est l’engagement pris par BNP Paribas en ce mois de décembre 2021. La réflexion avait débuté il y a plus d’un an. La structuration du pôle investment & protection services (IPS – avec BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Wealth Management et BNP Paribas Real Estate), placé sous la responsabilité de Renaud Dumora au mois de mai, a permis de faire émerger la plateforme « Mon demain ». Notamment parce que la retraite se prépare à partir de 40 ans, « à un moment où les épargnants souhaitent être accompagnés », souligne la banque dans sa présentation.

De la simulation de retraite, prenant en compte des projets de vie et fiscalité, à la prise de rendez-vous avec un conseiller, le parcours client est entièrement digitalisé. L’objectif est de lever les inquiétudes et d’offrir une sorte de « place de marché », avec un « conseil global ». « Nous allons pouvoir développer une offre plus pertinente et complète pour répondre aux besoins des salariés au cours de leur carrière », explique Renaud Dumora à L’Agefi Hebdo.

Partenaires

Derrière cette vitrine « Mon Demain », promettant « un parcours digital privilégié qui permet au client d’entrer en relation avec l’univers des services retraite BNP Paribas en toute autonomie », une organisation totalement nouvelle s’est mise en place au sein du pôle IPS.

« La loi Pacte nous a fourni l’occasion de renforcer le partenariat entre BNP Paribas Asset Management et BNP Paribas Cardif en vue d’un meilleur pilotage de l’offre E&RE (Epargne & Retraite d’entreprise, NDLR), précise Renaud Dumora, pour le bénéfice de leurs clients en matière d’épargne salariale comme de retraite individuelle et collective. » E&RE est présent sur l’épargne salariale et la retraite collective depuis 2003. « C’est un acteur important, avec 24,5 milliards d’euros d’encours, pour 1,2 million de salariés épargnants », souligne le directeur général adjoint (DGA) du groupe BNP Paribas (voir le graphique).

Si elle permet un accès à tout moment, la plateforme digitale ne sera pas la seule à fournir une entrée vers la nouvelle offre d’épargne long terme qui, par nature, s’adresse aux particuliers et salariés, mais aussi aux employeurs, y compris les grandes entreprises. La création du plan d’épargne retraite (PER) issue de la loi Pacte ouvre ainsi le champ aux solutions de retraite collective (article 83, Pero…), comme d’épargne salariale (Perco, Perecol, PEE). « Les expertises combinées des branches de gestion d’actifs et d’assurance du groupe peuvent aussi compter sur l’accès au réseau des banques de détail et le portefeuille clients de la banque de financement et d’investissement », détaille ainsi Renaud Dumora.

Alors que E&RE est une filiale de BNP Paribas Asset Management, « plus de 150 personnes de ces équipes vont être regroupées à Nanterre dans le courant de l’année 2022 », livre le DGA de BNP Paribas. En interne, les négociations ont été menées avec le maximum de discrétion. Tourner le dos au magnifique bâtiment de la rue Bergère, dans le 9e arrondissement de Paris, n’est pas si simple.